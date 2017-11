Henderkien

Opa en oma worden, wat een feest vinden wij dat! Twee kleinzeunties kregen we een half jaor nao mekaor. Twee prachtige kadogies bint dat! We past nou geregeld op, dan op de één, dan op de aander, en enkel een keer tegeliek op beiden. En dan steit der sums wat leuks op ’t program, zoas een mörgen naor Ballorig. Daor schreef ik het volgende over:

* * * * * * * * * * * * * * *

Twee dundersteenties

Oma past een daggie op,

Twee tweejaorige mannegies

Bint toevertrouwd an heur zörgen

Ze hef ze eerder al beloofd

Dat ze saomen gaot speulen

’t Wordt vast een mooie mörgen

Allebei een rugtas op de rug

Met een schone luier, een flessie

En wat fruit in een bakkie van Tupperware

Op plek van bestemming ankommen zeg oma nog even

“Nou straks wel mooi gaon speulen heur”

Oma holdt niet van geblèer

Binnen hebt ze allebei al gauw

De tas van de rug en de schoenen oet

De één steit al op ’t luchtkussen te hippen

De aander kek eerst nog wat rond

Maor dan wet e wat e wil

Hij geit met een klein wichie op de wipkippen

Ze speult, klimt, wipt, gliert en rent

Kommen aof en to een slokkie drinken

Of eten een paor stukkies manderijn

Maor laang duurt een pauze niet

Want ze vind dat speulen

Hier met mekaor veul te fijn

Dus rent ze beiden weer vort

Ze bint zo drok as wat en

Oma hef ’t zweet veur de kop

Ze kek van de één naor de aander

Je moet ze wel in de gaoten hollen toch

Doet ze wel veurzichtig, past ze wel op?

Maor as ze de tassies weer inpakt hef

En de schoenties bij mekaor zet

Alles gereed steit veur vertrek

Is ze beide jonkies oet ’t oog verloren

Oh, oh, waor kunt ze nou toch wezen

Gelukkig is ’t een overzichtelijke plek

Maor waor oma ok kek

Naargens de twee dundersteenties

Oma schöt al gauw licht in de stress

Nao twee rondties om de glierbaon

De wipkippen en het luchtkussen

Was ’t zeuken nog gien succes

Zie holdt niet van geblèer

Maor heur eigen traonen zit al aordig hoog

Tot ze een bekend stemmegie heurt

“Omaaa, omaaa” klinkt het heul haard deur ‘t gebouw

Waor komt dat vandaon?

Is der wat met ze gebeurd?

Maor as ze kek in de ballenbak, schöt ze in de lach

Ze zöt tussen de doezenden gekleurde ballen

Allèn van beide jonkies een lachende rooie toet

Ze hebt saomen lol veur tien

En ze maokt oma schaoternd dudelijk

“Oma, oma, kiek ies hoe wij stopperie doet!”

Henderkien