Henk en Jeltje al 65 jaar getrouwd

LEEK – Burgemeester Berend Hoekstra van Leek bracht donderdag een bezoek aan echtpaar Bouwes – de Vries. Zij vierden twee dagen later het heugelijke feit dat ze al 65 jaar man en vrouw zijn. Meneer en mevrouw wonen nog steeds aan de Van Panhuyslaan in Leek, waar ze in 1958 een huis lieten bouwen. Samen genieten ze nog elke dag van hun huis en zeker ook de mooie tuin rondom. Samen hebben ze een dochter en zijn ze opa en oma van twee kleinkinderen en de overgrootouders van vier achterkleinkinderen.