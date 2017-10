PEIZE – Het bestuur van de kieskring Gemeentebelangen Noordenveld zal op 7 november aanstaande in haar ledenvergadering Henk Kosters voordragen als de nieuwe lijsttrekker van Gemeentebelangen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Henk Kosters woont in Peize en is momenteel wethouder en 1e loco burgemeester.