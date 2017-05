Heren 1 MHC Roden ruikt derde klasse

RODEN – Ondanks de winst een magere wedstrijd voor het Heren 1-team van MHC Roden. De aanval scoorde te weinig en de verdediging kreeg te veel domme tegengoals gekregen. De middenvelders moesten zowel aanvallen als verdedigen dus die hebben in essentie dubbel gefaald, aldus de mannen van Heren 1. Bovendien had de keeper het warm, luidde de verklaring voor het tegenvallende verloop van de wedstrijd. Maar zondag kan het team alsnog kampioen worden. Om 14:30 treden de heren aan tegen de nummer 2 in de poule, de Hondsrug. Wint MHC, promoveren ze naar de derde klasse.

Alle reden om de heren aan te moedigen aanstaande zondag: Dames 2 speelt na Heren 1, er is een 6 tegen 6 toernooi én een shootout clubkampioenschap. Jeroen van der Valk komt weer onder een steen vandaan en is zondag dj. Een stadionspeaker kletst de boel gezellig aan elkaar. Tot slot nog even de doelpunten van de wedstrijd tegen Harlingen: Michiel 3, Frank 2, Rutger, Rick en Sjors ieder 1, wat de stand zette op 8-2.