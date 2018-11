Herfstcross door de Norger bossen trekt veel deelnemers

NORG – Het gebied rondom de Langeloërduinen in Norg stond afgelopen weekend in het teken van de jaarlijkse crossloop. Dit jaarlijkse evenement – georganiseerd door Stichting Loopsport Norg – trekt altijd veel deelnemers. Onder de naam Intersport Superstore Roden Herfst Cross, verschenen er ruimschoots meer dan tweehonderd deelnemers aan de verschillende disciplines aan de start. Naast de crossloop, organiseert Stichting Loopsport Norg sinds enkele jaren ook een canicross. Hieraan deden eveneens veel deelnemers mee.

Het startschot van de herfstcross werd verricht door Jeroen Westendorp, wethouder van de gemeente Noordenveld (foto). Zelf liep Westendorp ook mee. Met een gemiddelde snelheid van 12,78 kilometer per uur, gaf de wethouder het goede voorbeeld.