Herman en Cees klaar voor stage in Japan

RODEN – Op de laatste training voor hun judostage naar Japan zijn judoka’s Herman de Jong en Cees Roest uitgezwaaid door bestuur en leden van de Chi-Do. Onder leiding van trainer Richard Bel werd eerst een fanatieke training met veel grondtechnieken afgewerkt. Daarna was het woord aan secretaris Johan de Groot en voorzitter Ton van Zeijst. Zij memoreerden het uitzonderlijke doorzettingsvermogen van beide judoka’s wat heeft geresulteerd in een uitnodiging om naar het Kodokan Instituut in Japan te komen. Ondanks de handicap van Roest, hij heeft een dwarslaesie, hebben zij de mogelijkheden gezien om het katajudo voor valide judoka’s te vertalen naar katatechnieken die door hem kunnen worden toegepast. Met deze technieken werden zij in 2015 Nederlands Kampioen. Beide judoka’s zijn judoleraar, drager van de derde dan, en geven les in Roden, Marum en Drachten. Voor velen zijn zij een voorbeeld als het gaat om de mogelijkheden die judo biedt voor mensen met of zonder een beperking. Naast het geven van judolessen trainen zij op dinsdag- en donderdagavond samen met de senioren in de dojo van Chi-Do aan het Nijlandspark. De stage is tweeledig: beide trainers gaan nieuwe technieken aanleren, welke zij weer kunnen overbrengen op hun leerlingen. Daarnaast zijn de Japanners zeer geïnteresseerd in de judotechnieken die Roest en de Jong hebben ontwikkeld voor de judoka’s met een beperking. Om de stage te bekostigen kregen zij van het bestuur van Judovereniging Chi-Do een cheque overhandigd. De stage wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Noordenveld, de Rabobank, IMDS en gebroeders Kok. Daarna bleef het nog lang gezellig in de kantine van de dojo aan het Nijlandspark.