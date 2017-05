Herman en Cees: leerzaam genieten in Japan

RODEN – Trainer Herman de Jong van judovereniging Chi-Do uit Roden is de afgelopen twee weken samen met zijn judopartner Cees Roest en twee begeleiders op judostage geweest in Japan. Beide judoka’s hebben in een jarenlange voorbereiding het katajudo voor de valide judoka’s weten aan te passen aan de beperkingen die Roest heeft. Roest heeft namelijk een dwarsleasie. Hoogtepunt van de stage waren de demonstraties die zij gaven samen met Johan Slof en Janienke Roelfsema in het Kodokan Instituut in Tokyo voor officials en docenten van de Kodokan, minister van sportzaken in Japan, vertegenwoordigers van All Japan Judo Federation en sportuniversiteit en een aantal topsporters (Olympische medaillewinnaars). Roest en de Jong demonstreerden het nage no kata, Roelfsema en Roest het katema no kate en tot slot Slof en Roest het time no kata. Na afloop was er gelegenheid voor discussie en informatie uitwisseling over Special Needs Judo (judo met een beperking). De Japanners zijn met het oog op de komende Olympische Spelen en Paralympics in 2020 zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden die kata’s bieden voor judoka’s met een dwarslaesie. Naast deze demonstratie werd er ook veel tijd besteed door de judoka’s om zelf te trainen. Opvallend was de grote discipline van de Japanse judoka’s. Daarnaast bleek ook dat judo nog op hoge leeftijd kan worden beoefend. Toen De Jong na afloop van een trainingssessie aan zijn Japanse judopartner vroeg hoe oud hij was antwoorde de man dat hij negentig jaar was. Ook werden de judoka’s officieel onthaald door voorzitter Haruki Uemara van de Kodokan. Een gebeurtenis die lang niet iedere judoka bij een bezoek aan de Kodokan mee maakt. Zij spraken met de voorzitter bijna een uur over de verschillen in visie op aangepast judo. Het was voor De Jong en Roest een uiterst leerzame stage waarbij bleek dat Japanners veel willen leren over judo met een beperking. Het zal voor hen waarschijnlijk niet de laatste keer zijn dat zij het land van de rijzende zon hebben bezocht Voor de judoka’s van Chi-Do was het een heel bijzondere ervaring om met judo bezig te zijn in het land van de oorsprong van het judo. Deze ervaringen hopen zij weer over te brengen aan de leerlingen van hun vereniging.