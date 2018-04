Heroïsch gevecht op Rodenburg

TLC en Gruno maken reclame voor voetbalsport

LEEK – Zon, acht doelpunten, twee penalty’s, twee keer de lat, moordend tempo, heroïsche duels, prachtige doelpunten. Wat was het smullen voor de voetballiefhebber bij de absolute topper TLC-Gruno. Mooi te zien dat de jonge ploeg van Wander Balkema- dat in een dip zat- de strijd aan ging tegen Gruno en zich weigerde neer te leggen bij de suprematie van de stadjers. Mooi ook te zien dat de beslissende strijd om het kampioenschap sportief verliep. Toen de kruitdampen optrokken stond er 3-5 op het bord. TLC en Gruno maakten reclame voor de voetbalsport.

De reservespelers van Gruno vlogen het veld in. Het was ook de opluchting, want TLC maakte het de kampioenskandidaat nummer één bijzonder lastig. Het was een prachtige affiche op het zonovergoten Rodenburg, dat langzaam steeds voller liep. Gruno kende een bliksemstart. De al niet te houden Mitchel van Kalfsbeek gaf Angelo Weggers de schietgelegenheid. Als een wonder bleef TLC een vroeg achterstand bespaard. Maar gezien het fanatisme van de gasten was de 0-1 een kwestie van minuten. Het gebeurde dan ook. Doelman Erwin Heidinga kreeg een vrije trap van Mike Kleiker niet klem. Weggers was er razendsnel bij: 0-1. Na de overdonderde start van Gruno knokte TLC zich in de wedstrijd en kreeg ook de nodige kansen. De prima fluitende Koning gaf Delano Dussel niet het voordeel, een vrije bal van Stefan van Leeuwen viel in handen van de keeper en een boogbalpoging van Frank Driessen was te laag. Na een kwartier toch de 1-1. Driessen stond aan de basis, Roel Elders kon de bal niet goed controleren, de bal werd weggewerkt, maar op de zestien stond Menno Tjoelker die laag en loepzuiver in de hoek schoot. TLC vocht zich knap terug, maar had de handen vol aan de kwikzilverachtige Gruno-spelers. Een minuut later stond het alweer 1-2. TLC reageerde niet alert op trappen naar voren van de gasten. Robert Oosterhof dook op bij de tweede paal en met een gekruist schot was Heidinga kansloos. Wat een spektakel in het eerste kwart en dat in een moordend tempo. TLC had geen vat op het directe spel van Gruno, alles gericht op de kwaliteit voorin (Kalsbeek, Oosterhof, Weggers). De withemden probeerden rustig op te bouwen, de bal werd onderschept en wederom naar voren gerost. Weggers prikte razendsnel de 1-3 binnen. Vervolgens werd een van de angels, Van Kalsbeek er letterlijk uitgehaald. Nadat hij Kleiker vasthield dan wel sloeg, kreeg hij meteen rood. Gruno was even aangebrand. In de eerste drinkpauze was het prachtig te zien: het lawaai van Gruno versus de rustige praat van Balkema. Na de hervatting volleerde Van Leeuwen van dichtbij de 2-3 binnen. Na een volgende Tolbert Leek-aanval- met een geweldige actie van Dussel en krachtige voorzet, met niemand voor het doel- was Oosterhof weer aan het oog ontsnapt. De klassespeler trok perfect voor, waarna Weggers de bal in een keer op de slof nam: 2-4. Een doelpunt van grote schoonheid, waar geen kruit tegen gewassen was. Pure kwaliteit van Gruno. Maar de thuisclub knakte niet en ging opnieuw de strijd aan. Nu was het de sterke Driessen die van de middellijn zijn motor aanzette, enkele pionnen Nienoordbos in stuurde en vlak voor het beruchte gebied werd neergehaald. De vrije bal van Van Leeuwen was tussen een voorzet en schot in. Dan een geweldige actie van back Robin Marijn Luth, die vanaf de achterlijn Dussel vond. Dussel kon niet goed inkoppen. Op slag van rust wederom een razendknappe voorzet van Dussel. Er werd geaarzeld, Elders zag er alsnog heil in, zijn inzet werd gered. Gruno had de beste papieren maar coach Gallid El Baroudi was er niet gerust op. Daarvoor gaf TLC te veel tegengas. Het spektakel ging na rust gewoon verder. Danny Koning haalde de dekselse Oosterhof neer in het strafschopgebied. Althans volgens heel Gruno, die dit duidelijk lieten merken. De 2-5 leek in de maak, maar wederom toonde TLC enorme veerkracht. Een aanval die leek te stranden viel voor de voeten van Driessen die met een stuiterende bal de 3-4 op het bord kreeg. Zou het dan toch? Nee, daarvoor was Gruno toch te sterk. Even later kwamen de Westerkwartierders goed weg bij een hoge bal over de keeper, die tegen de lat werd gewerkt. In de rebound werd Oosterhof hardhandig geduwd. Penalty. Geen twijfel mogelijk. Heiding stopte de pingel, maar was in de herkansing te laat: 3-5. “TLC loopt als een kip zonder kop”, gaf een TLC-supporter aan. Kritiek mocht je hebben op het spel van de jonge garde, die nog moet groeien. Maar dit was wat al te negatief. Het is al knap dat Wander Balkema van verschillende culturen een eenheid heeft gesmeed. En TLC moest opboksen tegen een hele sterke tegenstander. Het kreeg geen tijd om rustig op te bouwen. Met name in de tweede helft werd te veel door het midden gespeeld, geprobeerd dwars door de man heen te gaan en de constant vrijstaande Elders over het hoofd gezien. En Van Leeuwen en Dussel hebben momenteel de vorm niet om het verschil te maken. Maar het positieve overheerste: er werd voorbeeldig geknokt. In het laatste half uur zette TLC ook de toon, al wist het weinig te creëren. Een slippertje van de invallers Ali Akbar Akbari en Rick Renkema die op het middenveld te snel hapten leverde een zoveelste scoringskans op voor Oosterhof, maar het werd geen 3-6. Invaller Mahamed Fahraan was een openbaring. De soepel lopende Fahraan drong het strafschopgebied in, werd geraakt, bleef even op de been en viel alsnog. Strafschop! De anders trefzekere Van Leeuwen miste de kans op de aansluiter, waardoor het nog bloedstollend had kunnen worden. We hadden hem nog niet vaak genoeg genoemd, maar daar was Oosterhof weer, die alleen voor Heidinga – niet uitkomend- kwam, maar TLC bleef een zesde treffer bespaard. Het slotoffensief van de wit-groen-blauwen leverde zowaar nog een prachtig schot op van Driessen die de lat raakte. Terwijl de stadse supporters aanstalten maakten om weg te gaan (“die zit in de pocket”) kwam het tot nog een scoringskans, maar de ultieme inzet van Koning werd van de lijn gewerkt. Een kanonskogel vloog nog eens richting doel. Het zei alles over de vechtlust van TLC, dat zich niet wilde neerleggen bij de suprematie van Gruno. Na afloop werd gesproken over waarom TLC verloor. De ‘restverdediging’ werd genoemd. Wander Balkema sprak van het gemis van Frank Spaan en Stefan van Leeuwen die nooit een penalty mist. Maar eindigde positief: “we staan wel tweede”. Preses Jan Rockers had genoten. “Ik ben trots op dit elftal”. En dat mag gerust…

Sportpark Rodenburg: TLC-Gruno 3-5 (2-4); Scoreverloop: 8. Angelo Weggers 0-1, 15. Menno Tjoelker 1-1, 16. Robert Oosterhof 1-2, 20. Weggers 1-3, 26. Stefan van Leeuwen 2-3, 35. Weggers 2-4, 56. Frank Driessen 3-4, 61. Oosterhof 3-5; Arbiter: Koning; Gele kaart: Danny Koning (TLC), Rick Bunk (Gruno); Rode kaart: Mitchell van Kalsbeek (Gruno); Toeschouwers: 200

Opstelling TLC: Erwin Heidinga, Robin Marijn Luth (73. ), Edgar Sanroesdi, Rienk Tuithof (54. Ali Akbar Akbari), Danny Koning, Delano Dussel, Menno Tjoelker (54. Rick Renkema), Stefan van Leeuwen, Roel Elders, Frank Driessen, Jordi Bloemhof