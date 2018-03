Hét accountantskantoor voor MKB’ers: Diertens Accountants  & Belastingadviseurs

‘Wij ontzorgen ondernemers van A tot Z op financieel gebied’

RODEN – Voor heel veel MKB ’ers een bekende: Diertens Accountants & Belastingadviseurs in Roden. Al bijna 30 jaar begeleidt en adviseert accountant Geert Jan Diertens ondernemers op gebied van financiën, administratie en belastingen. Weet als Register Belastingadviseur als geen ander wat kan en niet kan. Opereert op de grens. Kent de subsidiemogelijkheden en zorgt ervoor dat de ondernemer zo weinig mogelijk belasting hoeft te betalen. Nog een voordeel van het accountantskantoor: Diertens is gevestigd aan de Ceintuurbaan Noord 108 waar ook nog twee administratiebureaus gevestigd zijn. “Wij zijn een financieel centrum voor ondernemers. Bedrijven kunnen voor het complete plaatje bij ons terecht. Van het opzetten van een goede administratie tot het verzorgen van de jaarrekening en belastingaangifte.”

Naast Diertens Accountants & Belastingadviseurs zijn ook Radeac Administraties & Belastingadviseurs en Vermad Administratieve dienstverlening in het pand gevestigd. Een perfecte combinatie, noemt Geert Jan Diertens het trio. “Dat is ook wat we willen zijn: een centrum voor het MKB waar ondernemers compleet ontzorgd worden op financieel gebied. We gaan verder dan alleen de droge cijfers. We denken mee en geven advies. Waarschuwen wanneer we denken dat iets op een andere manier beter kan. Zo van: zou je dat wel doen? Het voordeel is dat ik zelf ook zelfstandig ondernemer ben. Weet wat er allemaal komt te kijken bij een eigen bedrijf. We proberen de ondernemer zoveel mogelijk geld te besparen. Daarnaast helpen we met het opzetten van een goede, gebruiksvriendelijke boekhouding en (loon)administratie. Er zijn veel handig online boekhoudprogramma’s waarbij wij op afstand kunnen meekijken. Dat scheelt een hoop tijd en geld.” Diertens Accountants & Belastingadviseurs richt zich meer op accountancy, Vermad houdt zich vooral bezig met zaken op administratief gebied en ondersteunen met financiële adviezen. Vermad verzorgt ook je IB-aangifte en biedt pakketten op maat voor ZZP’ers en kleine bedrijven. Diertens Accountants & Belastingadviseurs is lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en het Register Belastingadviseurs (RB). Met behulp van de permanente educatie die door deze organisaties wordt aangeboden, houdt Diertens de kennis op een hoog niveau.

Nog een kracht van het financiële centrum aan de Ceintuurbaan: de lage drempel, de korte lijntjes en het persoonlijke contact. Vaste gezichten en geen hulp door continu wisselende medewerkers. Ondernemers kunnen zo even binnenstappen of kiezen voor een bezoekje op de zaak. Alles is mogelijk bij Diertens & Belastingadviseurs en Vermad. Ook verzekerd zijn van een boekhouding die klinkt als een klok? Even bellen contacten met één van de ondernemers: Diertens Accountants & Belastingadviseurs 06-53572020. Vermad: 06-29072195 Ceintuurbaan Noord 108 Roden. Web: www.diertens.nl www.vermad.nl