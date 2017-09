‘Het clubgevoel is minstens zo belangrijk’

PEIZE – Volleybalvereniging Peize kende enkele jaren geleden een klein dipje qua ledenaantal. De vereniging zit weer in de lift. Met name het recreantendeel trekt aan, daarnaast zit er groei in de jeugdafdeling.

“Het is een trend dat leden minder in competitieverband willen spelen; niet de verplichting willen van een wedstrijd op zaterdag”, verklaart Lucretia Hagenauw – voor het derde jaar voorzitter- de recreantengroei. We zijn een kleine vereniging, met een trouwe groep leden, 110 in getal. De jeugd is enthousiast. Vorig jaar hebben ze aangegeven twee keer te willen trainen. Dat hebben we gerealiseerd. De jeugd speelt samen met Actief. En dat werkt goed”. Over ‘actief’ gesproken. Leden van de vereniging zijn zelf ook actief. “Elk jaar houden we een tulpenactie door het dorp en daar doen zowel jeugdleden als senioren aan mee”. Die tulpenactie wordt zeer gewaardeerd”, weet Hagenauw, die zelf bij Dames 1 speelt. “Trainers halen we uit eigen bestand. Dit jaar is er voor gekozen om op dezelfde momenten te trainen, zodat je het clubgevoel terug krijgt”. Want sfeer en gezelligheid zijn net zo belangrijk als het prestatiegerichte aspect bij de Peizer vereniging. “We hebben momenteel twee damesteams in competitie en drie herenteams. Het eerste damesteam is van de eerste naar de tweede klasse gegaan en ook de heren zijn iets gedaald in niveau. Qua leeftijd is de doorgroei moeilijk. Heren 3 bijvoorbeeld is een team met leden redelijk op leeftijd. Het is moeilijk om er iets jongere mensen bij te krijgen. We zijn er als club trots op dat de diehards doorzetten, ondanks lichamelijke mankementen. Natuurlijk speel je voor de winst, maar neem het Oliebollentoernooi. Ik vind het belangrijk dat je elkaar kent; sport verbroedert. Wat dat betreft zijn we ook blij met Arend Trip. Een sporthal in het dorp is belangrijk. De zaal staat altijd klaar en er staat altijd een vrolijk iemand achter de bar. En daar hoeven we geen vrijwilligers voor in te zetten. We hebben alleen nog mensen nodig voor het tellen (voor het eerst digitaal) en fluiten. Teamsport vraagt voor een kind of ouder iets anders. Het is een groepsgebeuren en volleybal is een dynamische sport. Qua sfeer en beleving is er geen gedoe. De vereniging is toegankelijk. Op de eerste trainingsavond maken we een gezamenlijke start. Dat hebben we vorig jaar geïntroduceerd. Je maakt een praatje met elkaar. En wat de jeugd betreft, voor de jeugd gelden al enkele jaren nieuwe regels, zodat het aantrekkelijker wordt om te gaan volleyballen. Geïnteresseerde nieuwe leden mogen altijd een paar keer meetrainen. De deur staat altijd open”. De deur van Sporthal Peize.