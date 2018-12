Het Gastenhuis Roden medio juli 2019 open

‘Mensen met dementie een veilige en vertrouwende plek bieden, dat is het doel’

RODEN – Klaas Notenbomer en Els Luijten wonen nu nog in Assen. Volgend jaar hopen ze hun spiksplinternieuwe woning aan de Schoolstraat in Roden te betrekken. Of dit nieuws is? Jazeker. Klaas en Els zijn namelijk zorgechtpaar voor Het Gastenhuis aan de Schoolstraat dat volgend jaar medio juli open gaat. In het huis is plek voor 22 mensen met dementie. De belangrijkste drijfveer is de kwaliteit van leven zoveel mogelijk te behouden. “We kijken naar wat iemand nog wél kan. Onnodig dingen uit handen nemen doen we niet.”

Mooier kon niet, voor Klaas Notenbomer en Els Luijten. Al ruim vijf jaar zijn ze op zoek naar een geschikte locatie om samen aan de slag te gaan als zorgechtpaar in een woonvorm voor mensen met dementie. Met hun zorgachtergrond –Klaas is begonnen als verpleegkundige in de psychiatrie, werkte daarna als psycholoog en Els werkt al 25 jaar in de chronische psychiatrie als psycholoog en gedragsdeskundige- leek het hen fantastisch de laatste periode van hun werkbare leven samen aan de slag te gaan. Klaas kent Noordenveld op zijn duimpje. De afgelopen jaren werkte hij weer als verpleegkundige, onder andere voor Buurtzorg Roden. Ook zijn ouders wonen in Roden. Veertien jaar geleden werd bij zijn moeder Alzheimer geconstateerd. Hoe ingrijpend dementie is voor mensen en hun omgeving maken ze zelf van dichtbij mee. “Toen we hoorden dat juist hier een Gastenhuis zou komen dachten we: beter kan niet”, vertellen Klaas en Els onder een kop koffie in het wapen van Drenthe.

“Al onze kennis en ervaring die we hebben kunnen we hier ontplooien. Je moet ook echt wel wat in je rugzak hebben, wil je dit doen. En vooral passie hebben. De telefoon ligt ’s nachts op je nachtkastje.” Ieder Gastenhuis wordt geleid door een inwonend zorgechtpaar. Klaas en Els dragen de volledige verantwoordelijkheid. “Dat gaat van het schoonmaken van het doucheputje, grasmaaien tot de volledige zorg van de bewoners. Dat doen we niet alleen natuurlijk. Het is de bedoeling dat we een enthousiast, professioneel team om ons heen verzamelen. De visie van het Gastenhuis spreekt ons enorm aan. Iedereen heeft hier zijn eigen appartement. Waar het kan willen we zoveel mogelijk samen doen met de bewoners. Onze belangrijkste drijfveer is de kwaliteit van leven zoveel mogelijk te behouden. We kijken naar wat iemand nog wél kan. Is dat aardappels schillen? Prima. Zorg is afhankelijk van hoe zelfredzaam iemand is. Onnodig dingen uit handen nemen doen we niet. Alles gebeurt in goed overleg met mensen die dichtbij hen staan. Tijdens een uitgebreide intake met de toekomstige bewoner en de wettelijk vertegenwoordiger bespreken we wat de behoeften zijn. Ontbijt iemand elke dag met een cracker en een ei? Dan gebeurt dat hier ook.”

20 appartementen

De locatie in Roden wordt het achtste Gastenhuis dat Nederland telt. Het beschikt over 18 eenpersoonsappartementen en twee appartementen voor echtparen. Daarnaast zijn er twee royale gemeenschappelijke ruimten waarvan één voorzien is van woonkeuken. Ook is er een aparte verzorgingsruimte voor de kapper en de pedicure. Klaas en Els verwachten dat Het Gastenhuis binnen drie maanden vol zit. Geen gekke aanname wanneer je bedenkt het aantal mensen met dementie in Drenthe de komende decennia verdubbelt: van 9200 in 2015 naar 18.000 in 2040, cijfers die onlangs bekend werden gemaakt tijdens een werkconferentie over Waardig ouder worden in Drenthe in het Gevangenismuseum in Veenhuizen. “We denken dat Het Gastenhuis snel gevuld is. Dat baseren we ook op de ervaring bij andere Gasthuizen in Nederland. Die zitten binnen drie maanden vol, daarna ontstaan er wachtlijsten.”

Sociëteitsfunctie

Bewoners een veilige, vertrouwde plek bieden, dat is het doel van Klaas en Els. Een fijn verblijf, met een ‘thuisgevoel’. Een open karakter vindt het zorgechtpaar belangrijk. Familie moet zo even in en uit kunnen lopen. Ook zetten Klaas en Els sterk in op een sociëteitsfunctie binnen Het Gastenhuis. Dingen samen doen, met familie en bewoners. “Of het een soort dagbesteding is? Zo noemen we het liever niet. We zien het meer als ontmoetingsplek waar we samen iets kunnen doen. Dat kan van alles zijn. Een spelletje, samen de boontjes doppen of schilderen. Door de fantastische, centrale ligging is er zoveel mogelijk. We grenzen aan de Treftuin. Familie kan daar samen met de bewoner even een kopje koffie drinken. Een boodschapje in het dorp doen kan, of een lekkere boswandeling. Gewoon zoveel mogelijk de dingen die je thuis ook doet. Hoe mooi kan het zijn?”

De focus voor de komende maanden ligt op het formeren van een professioneel zorgteam en contacten leggen met de gemeenschap. “We gaan contact leggen met huisartsen, zorginstellingen en de lokale middenstand. Lokale ondernemers hebben we ook nodig. Vergeet niet dat we iedere dag voor 25 mensen koken, om maar even wat te noemen. Noordenveld is een dementievriendelijk gemeente. We hebben er alle vertrouwen is dat Het Gastenhuis een succes wordt.”