“Het gebrek aan een plek voor honden is een ‘Marumbreed’ probleem”

Kimberley Dekkers maakt zich hard voor een hondenspeelplaats

MARUM – “Er is in Marum geen plek waar je je hond even lekker los kan laten lopen, zodat hij -samen of alleen- lekker kan spelen”, schetst Kimberley Dekkers (23). Een probleem dat volgens Kimberley leeft in heel Marum. Ze spreekt dan ook van een Marumbreed probleem. Dus heeft ze een burgerinitiatief uitgerold met als doel het realiseren van een hondenspeelplaats voor Marum. Omheind uiteraard, want dat is voor de meest enthousiaste honden, zoals die van Kimberley zelf, wel een vereiste.

“Het idee is ontstaan tijdens het uitlaten van onze eigen hond”, vertelt Kimberley. “We wandelen veel en dan kom je ook veel andere baasjes met honden tegen. Met grote regelmaat komt het gebrek aan een eigen plek voor honden ter sprake.” Daar kan men zich bij neerleggen, of in actie komen. Kimberley besloot het laatste te doen, trok de stoute schoenen aan en meldde zich bij de gemeente. “Ik heb het probleem aangekaart bij iemand van de gemeente”, aldus Kimberley. “Diegene vond dit een goed idee en een mooi initiatief, maar kon niet veel doen zonder burgersteun. Het moet vanuit de gemeenschap komen.” Kimberley maakte een petitie aan op petities.nl en wist al snel 70 handtekeningen te verzamelen. Ook ondersteunt zij deze actie op Facebook waar men steun voor het idee kan betuigen en de ontwikkelingen rondom de hondenspeelplaats kan volgen. “Facebook is ideaal om veel mensen te bereiken”, weet ze. “Bovendien komt deze pagina ook van pas om toekomstige activiteiten op te vermelden.” Daarnaast is zij van plan om langs de Marumer deuren te trekken om daar zoveel mogelijk handtekeningen mee te verzamelen. Kimberley: “Ik ben momenteel bezig met het in kaart brengen van de adressen en kijken of ik andere mensen kan bewegen om mee te helpen. We hebben het in Marum over liefst 133 straten en 2.877 adressen. Het is onmogelijk om dat alleen te belopen, dus extra vrijwillige handen zijn meer dan welkom.” De opgehaalde handtekeningen gaan samen met de handtekeningen van petities.nl richting de gemeente. “Uiteraard hoop ik voldoende handtekeningen te verzamelen, zodat de gemeente alleen nog maar ‘ja’ kan zeggen”, vertelt ze enthousiast. “Ik heb er alle vertrouwen in, want een hondenspeelplaats heeft vele voordelen.” Ze somt op dat het voor honden een veilige plaats is om te spelen, een speelplaats mens en dier dichter bij elkaar brengt en het voor iedereen veel plezier oplevert. “En dat voor relatief weinig geld, want veel hoeft het niet te kosten. Met behulp van sponsoren en vrijwilligers zouden we de hondenspeelplaats zelf aan kunnen kleden met speel-, leer- en oefenattributen.” Eigenlijk heeft Kimberley Dekkers het allemaal prima uitgedacht. “Er moeten nog twee kleine dingetjes overwonnen worden”, lacht ze. “Ten eerste moet de handtekeningenactie een succes worden, daarnaast zou er ook nog een geschikte locatie gevonden moeten worden.”

Wil jij Kimberley helpen met haar actie? Een handtekening kan gezet op www.petities.nl, door te zoeken naar Hondenspeelplaats Marum. Wie met haar langs de deuren wil om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen in Marum zelf kan dat aangeven via mail; hondenspeelplaatsmarum@hotmail.com. Of zit u te denken om vrijwilliger of misschien wel sponsor te worden? Stuurt u dan ook gerust een mail naar het genoemde e-mailadres.