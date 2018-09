RODEN – Daar is ‘ie weer: de Rodermarkt! Vrijdag barst de week der weken officieel los, maar voor de meeste Roners zal het bier donderdagavond ook al rijkelijk vloeien. Het gaat ongetwijfeld weer een fantastische week worden, niet in de laatste plaats door het werk van vele vrijwilligers. Vorige week is druk gebouwd aan de opbouw van de beurs en kreeg de NoorderExpo al steeds meer gestalte. Hulde aan de vrijwilligers. O ja, en om de titel af te maken: het grootste feest is Ronermaark!