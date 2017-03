‘Het is een beetje zoals je met je wijze vader praat’

Hans, Frits en Herman beginnen ‘De Drie Grijzen Koppen’

RODEN – Hans van der laan, Herman Holland en Frits Migchelbrink. Mannen met specifieke kennis, mannen met statuur ook. Mannen die zich al lang en breed bewezen hebben én mannen die het jammer vinden dat kennis en kunde- in het algemeen- vaak zomaar verloren gaan. En dus hebben zij een bedrijf opgericht: ‘De Drie Grijze Koppen’. Je zou het een soort van adviesbureau kunnen noemen. Advies op alle mogelijk vlakken, maar ook dé aangewezen plek voor raad, advies en tips. Heb je een geschil, krijg je geen vergunning of wil je dat ‘andere ogen’ eens naar je bedrijf of bedrijfsvoering kijken? Een van de grijze mannen is altijd beschikbaar, afhankelijk van het vakgebied en de aard van het probleem, het soort bedrijf en insteek van het bezoek. ‘Je moet het een beetje zien als een gesprek met je oude, wijze vader. Kop koffie er bij en eerst maar eens praten’, zegt het trio.

Het idee om een bedrijf te stichten ontstond opvallend genoeg in Lieveren. ‘Ik liep tijdens de LieFair Herman tegen het lijf’, vertelt oud-burgemeester Hans van der Laan. ‘Ik vroeg hem wat hij zou gaan doen als hij zou stoppen met werken. Herman gaf aan dan graag advies te willen geven. Specifiek gericht op de materie waar hij verstand van heeft. Op mijn vraag waarom hij dat eigenlijk niet meteen deed, bleef hij het antwoord schuldig. Ik had zo ongeveer hetzelfde antwoord als Herman kunnen geven als mij dezelfde vraag gesteld was en zo is het idee om ‘De Drie Grijze Koppen’ op te richten ontstaan. ‘Omdat we multidisciplinair willen zijn, hebben we vervolgens Frits er bij gevraagd’, legt Holland uit. ‘Wat je vaak ziet is dat als mensen met pensioen gaan, hun specifieke kennis en kunde zomaar verdwijnt. Dat vinden wij zonde. Met die gedachte zijn we verder gaan brainstormen en bovendien willen we ook op maatschappelijk vlak wat betekenen. Willen we graag betrokken blijven. Zo is ons bedrijf ontstaan. De naam? Nou ja, kijk naar onze kleur haar. Koppen staat ook voor koppen koffie, grijs staat ook wel symbool voor wijs. We zijn er om te klankborden en gaan zeer zeker niet de concurrentie aan met accountants of advocatenkantoren. Welnee. Mensen komen met iets: een geschil, probleem of vraag. Wij bieden een luisterend oor. Geven aan vanuit onze kennis en ervaring hoe wij tegen een zaak aankijken. Soms kan één gesprek al genoeg zijn. In andere gevallen verwijzen we door. We zijn geen advocaat of accountant en willen dat ook niet spelen. We weten samen best veel, maar beslist niet alles. Soms kan het al heel verhelderend zijn de opvatting van iemand anders gewoon eens te horen. Iemand met verstand van zaken. Iemand die al eens vergelijkbare zaken heeft meegemaakt. Zo moet je het dus zien. Mensen kunnen met van alles terecht. Een ondernemer die ontzettend hard werkt, maar van wie de inkomsten blijven tegenvallen bijvoorbeeld. Misschien kunnen wij de vinger op de zere plek leggen. Je leeft in onmin met de gemeente vanwege een vergunningsaanvraag of je kinderen gaan scheiden en je bent bang voor de gevolgen. Het loopt niet lekker op je werk, je krijgt een brief van een advocaat en weet niet wat je moet doen. Wij kijken er graag naar. Om zaken helder te krijgen, richting te geven. Om het zelf aan te pakken of om de mensen naar de beste instanties door te verwijzen.’

Holland, Migchelbrink en Van der Laan doen het niet voor het geld. Toch is alleen het eerste gesprek gratis. ‘Besluiten wij met een zaak aan de gang te gaan, dan is het gewoon goed dat op zakelijke wijze te doen. Dan haal je het uit een bepaald sfeertje en om het verschil tussen privé en zakelijk te markeren’, zegt Migchelbrink, die denkt dat veel problemen eerder op te lossen zijn. De gewezen directeur van de NOM komt met een voorbeeld. ‘Ik had ooit eens een geschil over een bijdrage aan een Vereniging van Eigenaren. Ik kreeg een brief van een advocaat waarin stond dat ik moest betalen. Ik was dat eigenlijk niet van plan. Ik liep toevallig de huisjurist van de NOM tegen het lijf en liet hem het briefje lezen. ‘Direct betalen Frits’, zei hij om me meteen even voor te rekenen wat het me zou kosten als ik hem op de zaak zou zetten. Zo eenvoudig kan het soms dus zijn’, zegt de Roner. Migchelbrink is ondertussen zeventig en heeft het nog steeds druk. Hij kan niet anders. ‘Toen ik stopte bij de NOM heb ik wel geprobeerd om het rustig aan te doen. Dat werkte dus niet. Ik raakte overspannen van het niets doen, en dus doe ik nog steeds van alles. Ik heb wel wat commissariaten afgestoten, maar begin nu dus weer dit bedrijf. Ervaring en kennis delen is leuk. Net als mensen helpen en adviseren’, zegt hij. Ook Hans van der Laan was wel weer toe aan iets ‘echts’. ‘Vooropgesteld, ik ben een bevoorrecht mens. Maar het begon wel weer te kriebelen. ‘De Drie Grijze Koppen’ is – denk ik en hoop ik vooral- precies dat wat ik zocht. En ja, het kan voorkomen dat mensen bij me komen die een geschil met de gemeente hebben. Die zaken sluit ik niet uit’, zegt Van der Laan, die na te zijn gestopt als burgemeester al meer en meer werd gevraagd voor wijze raad. ‘Dat gebeurde al wel. Niet veel, wel regelmatig. Ik help mensen graag, en heb het als een teken van vertrouwen beschouwd dat ze bij me aanklopten. Ik verwacht dat we met ons drieën heel veel mensen kunnen helpen. En zoals Frits al zei, soms kan één gesprek al heel veel betekenen.’ Van het trio werkt alleen Holland nog. Met ‘De Drie Grijze Koppen’ neemt hij al een voorschot op het afscheid. ‘Nee, we voeren de gesprekken niet standaard met ons drieën. We weten van elkaar wat we kunnen en het is logisch dat ik niet de aangewezen man ben om overheidszaken te doen. Dan moeten ze dus bij Hans zijn, zoals Frits vooral op het gebied van financiën en economie ontzettend veel weet. En vergeet ook onze levenservaring niet. Ook een niet te onderschatten competentie, net als dat we gedrieën een ontzettend groot netwerk hebben.’

En als helemaal niemand zich meldt, dan hebben Hans, Frits en Herman het in elk geval gezellig met elkaar gehad. ‘Klopt’, zegt Hans. ‘We hebben samen echt de mooiste en mafste discussies gehad. Dat nemen ze ons in elk geval niet meer af. Maar serieus: ik denk echt dat we veel voor mensen kunnen betekenen en dat mensen er ook echt gebruik van gaan maken. We hebben kennis en zijn volstrekt onafhankelijk. En we kennen ook onze beperkingen. Heel goed zelfs.’

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie kan de website www.dedriegrijzemannen.nl bezocht worden.