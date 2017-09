Het Jaarbeursbestuur wenst iedereen een heel goede Rodermarkt!

Het bestuur van de Stichting Jaarbeurs van het Noorden heeft zich er weer voor ingezet om een geslaagde Rodermarktweek tegemoet te gaan. Bezoekers kunnen opnieuw rekenen op een verrassend programma in de tent, een uitgebreid aanbod op de beurs en een hoop gezelligheid. Een hoop tijd, energie en liefde is er in de voorbereidingen gestoken door dit elfkoppige bestuur wat al maanden die ene week rood gemarkeerd in de agenda heeft staan. Aan hun inzet zal het niet liggen, nu is het aan de bezoekers.

Een hele goede Rodermarktweek gewenst,

Het bestuur bestaande uit boven v.l.n.r.: Thijs de Jong, Anne Rozema, Klaas Kloosterman, Roelf Piek, Bert Rijks, Andre Brasse, Rob Damkat en onder v.l.n.r.: Martijn Stenvert, Catrin van der Heide, Janny van der Wal, Lucas Schoonbeek