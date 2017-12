Het laatste jaar, column van burgemeester Berend Hoekstra

“Aan het einde van 2018 houdt de gemeente Leek op te bestaan. Met zijn 207 jaar behoort de gemeente Leek tot de oudste gemeenten van Nederland. Immers sinds zijn oprichting in 1811 is de gemeente nooit betrokken geweest bij een gemeentelijke herindeling, zoals bij veel andere gemeenten wel het geval is geweest. Zo is bijvoorbeeld de gemeente Noordenveld in 1998 ontstaan door een samenvoeging van de voormalige gemeenten Norg, Peize en Roden. Wel zijn er enkele kleine grenscorrecties toegepast, maar de globale omvang van de gemeente bestaat dus al ruim 200 jaar en daar komt dus straks een einde aan.

Met het verdwijnen van de gemeente verdwijnt ook mijn functie. Dan heb ik er een periode van ruim 13 jaar, burgemeesterschap in de gemeente Leek opzitten. Met daarvoor bijna 7 jaar wethouder in de gemeente Haren, samen dus 20 jaar openbaar bestuur. Een periode die voorbij is gevlogen. Dat komt mede doordat ik elke dag van dit werk genoten heb. Maar dus nu het laatste jaar. Ook de 20 jaar daarvoor in het onderwijs was een feestje. Jonge mensen verder brengen in hun ontwikkeling geeft erg veel voldoening.

Voor 2018 heb ik mij nog drie hoofddoelstellingen gesteld. Allereerst wil ik er mede voor zorgen, dat de gemeente Leek op een mooie manier voorbereid wordt op de overgang naar de gemeente Westerkwartier. Dat verdienen onze inwoners, onze bedrijven en natuurlijk onze medewerkers. Nu maak ik mij geen zorgen over de positie van Leek en omstreken in de nieuwe gemeente. Immers alleen al in het gebied Leek/Tolbert woont bijna 25% van de inwoners van de nieuwe gemeente. Maar we moeten de nieuwe gemeente niet vormen door te strijden over posities, maar er een mooie harmonieuze gemeente van maken. Als tweede grote uitdaging beschouw ik het versterken van de positie van het Landgoed Nienoord. Afgelopen week hebben 11 organisaties, die actief zijn op het Landgoed een samenwerkingsconvenant getekend. De thema’s die centraal staan in dit convenant, zijn: “ Met een gezicht naar buiten, het organiseren van gezamenlijke evenementen en de onderlinge verbinding leggen”. Hiermee hoopt Stichting Landgoed Nienoord, Stichting Museum Nienoord, Stichting de Zijlen, Landgoedboerderij Oosterheerdt, Grand Café Borg Nienoord, Landgoedcamping Nienoord, Watersportcentrum Lettelbert, IJsvereniging Leek, Nivon Natuurkampeerterrein Lettelbert samen met de gemeente Leek het Landgoed een sterkere positie te geven. Als derde uitdaging wil ik samen met wethouder Morssink ijveren voor een nieuwe binnensportaccommodatie voor Zevenhuizen. Na de afbraak van de gymzaal aan de Molenweg en de verouderde situatie bij de sportzaal de Til, wordt het tijd voor een nieuwe accommodatie, als het mogelijk is gecombineerd met andere culturele functies. Dus naast de lopende zaken nog drie uitdagingen voor 2018. Als dat gerealiseerd wordt, kan ik met een voldaan gevoel terugkijken op mijn periode in Leek. En dan zien we wel weer wat er in 2019 op mijn pad komt.”

Berend Hoekstra

Burgemeester van Leek.