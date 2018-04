‘Het onderlinge vertrouwen tussen WiN en de gemeente is terug’

Welzijn in Noordenveld wordt een brede welzijnsorganisatie

RODEN – Na een maandenlang proces konden wethouder Jos Huizinga en interim-directeur van Welzijn in Noordenveld (WiN) Teun de Vries, elkaar de hand schudden. Het onderlinge vertrouwen tussen WiN en de gemeente Noordenveld, lijkt volledig te zijn hersteld. Voortaan gaat WiN verder als een brede welzijnsorganisatie, waarbij ook de sport- en cultuurcoaches van de gemeente zullen worden bijgevoegd. Daarnaast zijn er twee werknemers van SPiNN toegevoegd aan Welzijn in Noordenveld en zal WiN voortaan het algemeen maatschappelijk werk in hun portefeuille krijgen.

Wethouder Huizinga en interim-directeur Teun de Vries hebben er een hele kluif aan gehad, zo geven ze toe. ‘Toen ik aan de slag ging met de herijking van WiN, had ik het idee dat beide partijen met de ruggen tegen elkaar aan zaten’, zegt wethouder Huizinga. ‘Er was veel wantrouwen onderling. Een voordeel hierin, is dat er de wethouder en de interim-directeur van buitenaf komen’, vervolgt hij. Hierdoor konden zowel wethouder als interim-directeur vrij en objectief de situatie bekijken. Waar het onderlinge wantrouwen tussen WiN en de gemeente vandaan komt, durft Huizinga niet te zeggen. ‘Ik heb het altijd heel vreemd gevonden. WiN en de gemeente zitten in één gebouw. Even de gang oversteken en je bent bij de andere partij. Het was alsof ze wel bij elkaar in één huis woonden, maar elkaar niet ontmoetten. Het is net als met een relatie: daar moet je aan blijven werken.’

Teun de Vries, die in november 2017 werd aangesteld als interim-directeur, merkte dat er maar weinig overleg plaatsvond tussen beide partijen. ‘Op het gebied van preventie werd er haast niet samengewerkt. Het over en weer vinden van elkaar, was helemaal weg.’

Het vertrouwen is nu helemaal hersteld, zo geven Huizinga en De Vries aan. Daar moeten de partijen wel allebei aan blijven werken. ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’, aldus wethouder Jos Huizinga. Nu WiN een nog bredere organisatie wordt, heeft de gemeente een absoluut paradepaardje wat betreft welzijnsorganisaties. ‘Vanuit het kabinet zal er de komende tijd 175 miljoen worden geïnvesteerd in onder andere de preventie van eenzaamheid. Dat geld gaat onherroepelijk naar de gemeenten. Nu we een bredere welzijnsorganisatie hebben, zou ik zeggen: kom maar op met die 175 miljoen’, lacht Huizinga.

Het kwam in de gemeente Noordenveld niet ter sprake om eventueel samen te gaan met een andere gemeente wat betreft het welzijnswerk. ‘We willen maatwerk kunnen leveren. Daarom is er geen sprake geweest van samenwerking met andere gemeenten.’

De komende tijd zal er hard gewerkt worden met het opstellen van gezamenlijke werkagenda’s voor 2019. Daarbij gaat het om buurtwerk, mantelzorgondersteuning, vrijwillige inzet, jongeren coaching, inzet op gemeente brede ontwikkelingen en samenwerking met de gemeente.

Huizinga noemde het besluit van het college om verder te gaan met WiN als brede welzijnsorganisatie, een ‘belangrijke mijlpaal’. Daarbij noemt hij het verstandig om eens per jaar te evalueren met WiN, omdat er jaarlijks meer dan een miljoen euro naar de organisatie gaat vanuit de gemeente.