Bouwe Dijkstra overleden



RODEN – Bouwe R. Dijkstra is overleden. Hij, en niemand anders, zette Roden muzikaal op de kaart. Dijkstra was muziek. Ooit probeerde hij zich voor muziek af te sluiten. Dat lukte echter niet. ‘Ik kan geen dag zonder muziek’, zei hij. Dijkstra studeerde orgel op het Conservatorium in Zwolle en koordirectie in Leeuwarden. Hij haalde het einddiploma op het Conservatorium in Groningen en studeerde ook solozang en volgde bovendien privélessen in Engeland. Daar ook, specialiseerde hij zich in de ontwikkeling van de jongensstem. Dijkstra genoot aanzien als oprichter van het Roder Jongenskoor en ook van het Martini Mannenkoor, zoals ook het Roden Handel Chorus en de Roden Girl Choristers met dank aan Dijkstra opgericht werden. Het Kampen Boyschoirs was zijn laatste koor in vaste dienst. Hij wilde daarna een muzikale stap terug doen, maar dat lukte dus niet. Dijkstra hield zich de afgelopen jaren bezig met zijn eigen koorschool en ontwikkelde een nieuwe methode in de muziekopleiding. Muziek, zo liet Dijkstra vaak weten, hoorde vroeger bij de opleiding. Helaas was dit de laatste jaren anders. Dijkstra was de Cruyff van muziekland. ‘Je moet het onmogelijke proberen om het mogelijke te bereiken’, zei hij eens. Met de koren en de nieuwe muziekopleiding laat Dijkstra behalve een leegte iets heel waardevols achter.