“Het probleem van veel kunstenaars is dat ze te weinig ondernemend zijn, dan ga je dus zeker niet leven van je kunst”

Zoutkamper Podiumkunstenaar Miranda Nienhuis gelukkig in Drenthe

NIEUW-RODEN – Vier jaar geleden verliet ze het dorp waar ze is opgegroeid, haar eerste stappen in de kunstwereld zette en zelfs landelijk bekend werd. Tegenwoordig woont de oud-Zoutkampse Miranda Nienhuis in Nieuw-Roden. “De liefde”, verklaart ze haar verhuizing vanuit het pittoreske Zoutkamp richting het Drentse land. Spijt heeft ze niet, want ‘Atelier Podiumkunst Miranda’ –vernoemt naar het podium in de woonkamer waar zij haar kunstzinnigheid de vrije loop laat- heeft in Nieuw-Roden een grote vlucht genomen. “Momenteel exposeer ik op twintig plekken in heel Nederland. Betaald. Want ik moet ervan leven. Dat is dan ook het verschil tussen veel kunstenaars en mij, ik ben naast kunstenaar ook ondernemer.”

Het gesprek begint met een opvallende opmerking. “Kijk”, legt ze haar statement uit. “De meeste kunstenaars doen waar ze goed in zijn en blijven vervolgens zitten wachten totdat er iemand langskomt. Dat doe ik dus niet. Ik trek erop uit, laat mij zien en heb mij ook laten bijspijkeren over de kracht van social media. Wil je wat bereiken, dan moeten de mensen jou en jouw werk wél kennen. Anders ga je dus zeker niet leven van je kunst.” De toon is gezet, als de vrolijke spring-in-het-veld enthousiast doorverteld over alles wat haar beweegt. Vanuit Zoutkamp werd al snel een groot netwerk opgebouwd van mensen die gecharmeerd waren van haar kleurrijke werken en haar handelsmerk; de halve gezichten die afgebeeld worden op de inmiddels ruim 200 schilderijen en vele bekers. “Al is eigenlijk niets veilig”, lacht ze wijzend op de krukken waarop we zitten. “Of mijn man dat leuk vindt, dat ik alles zomaar kan beschilderen? Tja, hij zegt altijd dat het leven met mij nooit saai is.” Dat hadden we zelf al door. Druk passeren vele voorwerpen de revue; glazen potjes, koffers, stoelen, keramiek, tassen en ja… veel schoenen. Miranda: “Eigenlijk beschilder ik alles wat mij leuk lijkt, maar dat schoenen een belangrijk onderdeel zijn van mijn ‘bedrijf’ is gewoon waar. En per toeval ontstaan. Mijn man heeft een schoenentik en wij stonden dus regelmatig in dure zaken om weer een paar mooie en vooral apart schoenen te kopen. Totdat ik hem eens vroeg of hij het leuk vond om zélf te bepalen hoe zijn schoenen eruit zagen. Eén blik was genoeg.” Wat volgde was een periode waarin gezocht werd naar de juiste verfformule. Een precies onderzoek, want niet alle verf is geschikt om op een duurzame wijze schoenen mee te beschilderen. “Gewone verf barst”, weet Miranda, “maar na vele testen, waaronder voetballen en wandelen in diverse weersomstandigheden heb ik de juiste formule gevonden. Daarmee kan ik vrijwel iedere kleur maken die ik –of jij- wil. Zelfs glow-in-the-dark!” Wat volgt is een anekdote over beschilderde schoenen die staan te drogen in de hoek van de slaapkamer. Totdat Miranda wakker wordt en zich niet meer helemaal beseft dat het gaat om glow-in-the-dark schoenen. “Ik schrok mij een ongeluk, dacht dat daar een man stond”, lacht ze. “Overigens kon ik daarna niet meer slapen van enthousaisme, ik had glow-in-the-dark verf gemaakt! Succes!” Alles voor de grote droom, dat haar schoenen wereldwijd gedragen worden en ook menig catwalk zullen opsieren. Dat dat ook gaat lukken lijkt een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te zijn. Een lokale PvdA-fractie loopt inmiddels op prachtige rode herenschoenen, mét roos. En ook hebben andere partijen de kracht van gepersonaliseerde schoenen ontdekt. “Van werk komt werk”, zegt ze. Dat geldt ook voor de samenwerking met SchoenenZaken in Groningen. In januari wordt een aantal door Miranda beschilderde limited editions uitgebracht van de speciale ‘Groninger schoen’. Centraal staat het oer-Groninger beeld ‘Het Peerd van Ome Loeks’, die later in serie terugkomt. “Het paard gaat op reis en dat wordt verteld op de schoenen”, verklapt Miranda. “Weet je, ik ben ontzettend gelukkig met mijn leven. Ik mag doen wat ik leuk vindt en maak daar ook nog eens mensen blij mee. Ja, er zitten soms 60 á 70 uren in mijn werkweek, maar omdat ik thuis werk en doe waar ik van hou, heb ik toch ook gewoon tijd voor andere mensen en voor koffievisites. Mooi toch?” Wie benieuwd naar de werken en diensten van de veelzijdige workshop-gevende, schilderende en knutselende Miranda Nienhuis kan voor meer informatie terecht op www.mirandanienhuis.nl of haar natuurlijk volgen op Instagram, Facebook of de andere social media waar zij haar prachtige plaatjes op showt.