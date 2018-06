Het rechterbeen van een oud-rechtsback en het ongeremde enthousiasme van een wethouder

Raad van Noordenveld

Een mooi plaatje. Op pagina zeventien van deze editie van de Krant, trapt burgemeester Klaas Smid een deur in. Dit in het teken van de Open Deur Route in Nietap. Het is om meerdere redenen een mooi plaatje. Allereerst is het een zeldzame actiefoto van de burgervader, aangezien hij meestal wordt afgebeeld met een microfoon in zijn hand, als aandachtig luisteraar bij een opening of wanneer hij een bos bloemen overhandigt aan een jubilerend echtpaar. Daarnaast is het een foto die goed te gebruiken is wanneer we Smid betrappen op een wel heel erg voor de hand liggende opmerking. De kop ‘Burgemeester Smid trapt open deur in’ kunnen wij nu met beeld kracht bijzetten. Tot slot zien we ook direct wat voor type speler burgemeester Smid vroeger was. Hij liet mij eens weten dat hij vroeger vaak als rechtsback speelde. Dat zie ik in zijn trappende beweging direct terug. Een gestrekt rechterbeen, waar menig linksbuiten een blokje voor zou omlopen. Zijn trap laat weinig aan de verbeelding over..

Afgelopen week geen raadsvergadering, maar deze week is het wel raak. De één na laatste keer voor het zomerreces. Toch stond ook afgelopen woensdag mijn auto bij het gemeentehuis geparkeerd, al werd ik verwacht bij het Wapen van Drenthe. Daar vond een haringparty plaats (u kunt er elders in de Krant uitgebreid over lezen). Tot mijn verbazing trof ik daar Robert Meijer en Free Hoving van de VVD fractie. Een week voor de raadsvergadering is er toch altijd fractieoverleg? ‘Dat klopt’, zei Meijer. ‘Maar Nanda (Nanda Emmens, red.) is er niet. Dus dachten we: dan gaan we hier maar heen.’ En zo waren de VVD-leden de enige twee aanwezige raadsleden bij de veiling van het eerste vaatje haring. Otto Huisman, die al jaren de veiling bezoekt, noemde het jammer. ‘Ik ging hier als raadslid ook altijd naar toe. Je steunt toch een goed doel’, meende hij. Meijer vertelde dat er ongetwijfeld een uitnodiging vanuit de organisatie naar de raadsleden is verzonden, maar deze is blijven hangen op het gemeentehuis. Een gemiste kans dus.

Op de terugweg naar mijn auto, trof ik wethouder Jeroen Westendorp. Enthousiast als hij is, vertelde hij direct over zijn eerste ervaringen als wethouder. Een drukke, maar zeer leuke baan. Hebben we ook een foto van Westendorp tijdens de Open Deur Route? Hoe dan ook, de kersverse wethouder heeft het naar zijn zin en straalt dat uit. Tijdens de avond van de fractievergaderingen was hij aangeschoven bij Gemeentebelangen. ‘Je moet iedereen toch leren kennen’, zei hij. Dat is zeker bij Gemeentebelangen een omvangrijke klus. De wethouder ziet uit naar pas zijn tweede raadsvergadering in zijn nieuwe functie. Bij de vorige vergadering ontbrak hij, vanwege een vakantie die nog voor zijn aanstelling gepland stond. ‘En als je als wethouder jeugd en gezin in je portefeuille hebt, moet je hier tijd voor inruimen’, lachte hij. Terwijl de wethouder en ik vrolijk stonden te keuvelen, verliet CDA-raadslid Holman juist het gemeentehuis. Op zijn vraag of de haring gesmaakt had, antwoordde ik bevestigend. ‘De VVD fractie was er trouwens ook’, zei ik. ‘Dan zullen die aanstaande woensdag waarschijnlijk niet zoveel hebben in te brengen’, grapte Holman gevat.

Ondanks een vrij rustige week qua gemeentelijke politiek, hoeft men zich absoluut niet te vervelen. In Noordenveld gebeurt zeker in deze warme maanden genoeg. Kijk alleen al naar het Wielerweekend wat Roden en omstreken een weekend lang in haar greep hield. En voor de thuisblijvers is daar het WK voetbal. Van de week vroeg een mevrouw zich op Radio 1 hardop af of Nederland überhaupt had deelgenomen aan het WK in Rusland. Vanwege de spanningen met het land zou zij zich kunnen voorstellen dat Oranje niet naar Oost-Europa was afgereisd. Het was een beetje een naïeve gedachte, gelet op de historie. In 1978 – ik was er zelf niet bij overigens – reisde het Nederlands elftal af naar het Argentinië van Videla. Het kwam de KNVB op een stortvloed aan kritiek te staan. Nederland spuwde zijn gal, maar Oranje vertrok richting Zuid-Amerika en kwam nog nooit zo dichtbij een wereldtitel. Uiteindelijk heeft het WK zelfs bijgedragen aan de bekendheid van de Dwaze Moeders aldaar, die de kritische Nederlandse media nog altijd dankbaar zijn.

Hoe dan ook, de vraag van de mevrouw in kwestie kon eenvoudig beantwoord worden. Als Nederland zich had geplaatst, dan waren ze zeker naar Rusland gegaan. Dat is het mooie en tegelijkertijd ook het idiote van de sport. Er moet en zal altijd gevoetbald worden. Over vier jaar wordt het WK in Qatar georganiseerd. Een land dat mensenrechten met voeten treedt en waar slavenarbeid tot de orde van de dag behoord. Maar als Nederland zich plaatst, zal de Oranjekoorts wederom een hoogtepunt bereiken. En dan maar hopen dat veel kritische Nederlandse journalisten in het spoor van Oranje zullen volgen.

