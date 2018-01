Het sportiefste feest van de gemeente ook dit jaar een succes

Enkel winnaars bij Sportgala van Noordenveld

RODEN – Het is half acht en de Pompstee stroomt al aardig vol. Vanavond staat alweer de veertiende editie van het Sportgala van Noordenveld op het programma. Een avond bomvol sportiviteit, een stukje heldenverering en natuurlijk gezelligheid. Want naast dat de avond in het teken staat van het eren van de sporters, moet het bovenal een leuk avondje uit worden. En dat is afgelopen zaterdagavond goed gelukt.

Veel bekende gezichten in de Pompstee vanavond. Neem nu wethouder Alex Wekema en burgemeester Klaas Smid, die vanavond een rol als jurylid vertolkt. Lammert Kalfsbeek, voorzitter van Volksvermaken, mag niet ontbreken. Evenals Rik van der Es en Albertus Lieffering. Ook Arianne Stenvert, Reinder en Willy Auwema, Rikus Koopman, Pieter Waning en Albert Drenth zijn aanwezig. De presentatie ligt in handen van Michaël Wiese, die al eerder ervaring op deed bij de Drenthe 200. Hij mag inmiddels een gelouterde presentator zijn, zenuwen spelen hem wel degelijk parten. ‘Als de eerste minuten maar goed gaan, dan gaat de rest vanzelf’, redeneert hij.

Het is acht uur als het Sportgala op het punt van beginnen staat. Een voice-over klinkt, waarna presenator Wiese de eerste act van de avond aankondigt. De act wordt verzorgd door Demi Vogel die, ondersteund door twee andere acrobaten, een schitterende voorstelling opvoeren. Het Sportgala is begonnen.

Direct gaan we door met de eerste categorie van de avond. Sporters met een beperking. Genomineerden in deze categorie zijn Job van Lienden en Alexander Wassing (allebei actieve zwemmers van Flotar Roden) en het Jeugdteam van G-voetbal ONR. De publieksstemmen geven hun voorkeur aan het team van ONR en het is dan ook geen grote verrassing dat zij uiteindelijk de eerste prijs in ontvangst nemen. Omdat deze categorie alleen maar winnaars telt, krijgen de zwemmers van Flotar ook een medaille aangeboden. Een mooi en terecht gebaar.

Ondertussen laat presentator Wiese doorschemeren dat er dit jaar weer een record aan publieksstemmen is geregistreerd. Maar liefst 13.000 keer is er gestemd. Het geeft nog maar eens aan hoezeer het Sportgala leeft.

De volgende categorie is die van de sporttalenten. In totaal zijn er zeven genomineerden, te weten Ava Krause, Adne Koster, Sem Ensing, Christy Bo, Demi Vogel, Jeroen Hilster en Jolijn Essink. Uiteindelijk worden wielrenner Adne, kickbokser Christy en grasbaanracer Sem op het podium geroepen. Het is Adne die er met de prijs vandoor gaat. ‘En, ga je dat nog vieren?’, vraagt Wiese. ‘Nee, morgen weer op de fiets’, antwoordt Adne droog.

Wat volgt is de verkiezing van sportevenement van het jaar. De Slag om Norg, de Lus van Roden en de Drenthe 200 vormen de top 3. Het Nationaal Ranglijst Toernooi van REO, het Tuigpaardenconcours Norg en de Noorderlijke Kampioenschappen SGW behoorden ook tot de genomineerden. Niet geheel verrassend gaat een fietsevenement er met de prijzen vandoor op het Sportgala van ‘fietsgemeente Noordenveld’. De Drenthe 200, dit jaar een helletocht met een groot deelnemersveld, is uiteindelijk de winnaar.

Voor de pauze staat er nog één uitreiking op het programma en dat is misschien wel de mooiste. De oeuvreprijs, voor iemand die al jarenlang een grote rol heeft gespeeld in de Noordenveldse sport. Dit jaar valt de eer te beurt aan Jan van der Klei, die 65 jaar lang in allerlei segmenten van de paardensport werkzaam was. Burgemeester Klaas Smid reikt de oeuvreprijs uit, nadat hij de tijd heeft genomen om de verdiensten van Van der Klei allemaal op te noemen. Familie van wijlen Ben Boers – naar wie de prijs vernoemd is – feliciteren de winnaar met deze zeer terechte prijs.

En dan is het pauze. De aanwezigen haasten zich naar de bar voor een koude versnapering. Voor de juryleden een mooi moment om de benen even te strekken. Jan Kemkers (juryvoorzitter) is natuurlijk aanwezig. De jury wordt aangevuld met Aaltje Bron, Jan Arends, Mike Vlietstra en Richard Lamberst. De mening van deze vijfkoppige jury telt voor twee derde in de algehele puntenteling. In iedere categorie wordt een aantal punten uitgedeeld, variërend van het aantal genomineerden. Bij de categorie talenten zijn er zeven genomineerden. Degene met de meeste publieksstemmen krijgt dan zeven punten, degene met het minste aantal stemmen één punt. Vervolgens komt de jury zelf ook tot een eindoordeel, die dubbel telt. Hierdoor kan het zijn dat degene die de meeste publieksstemmen krijgt, desondanks niet wint.

Na de pauze gaat het Sportgala vrolijk verder. Te beginnen met de Sportman van het Jaar. Genomineerden zijn Guido Koolen, Patrick van der Duin, Sander Jans, Tom van de Looi en Marcel Jonkman. De winst gaat uiteindelijk vrij overtuigend naar Patrick van der Duin, die niet alleen het publiek maar ook de jury wist te overtuigen. Hij bedankte het publiek en zijn familie vervolgens in een emotionele speech.

Bij de categorie Sportvrouw van het Jaar, liepen de emoties minder hoog op. Winnares was Linda Boelens uit Norg, die daarmee zwemster Annette Korving voor zich hield. Boelens, zelf Nederlands kampioen eenspannen tuigpaarden, bleef nuchter onder alle felicitaties.

Tot slot werd de Sportploeg van het Jaar bekendgemaakt. Genomineerd waren MHC Roden 2, kv Noordenveld, v.v. Nieuw Roden, v.v. GOMOS, het herenteam van REO Roden en de voetbaldames van v.v. Nieuw Roden. Dubbel kans voor de blauwhemden dus, maar het was GOMOS uit Norg dat er met de hoofdprijs vandoor ging. De dames van MHC Roden 2 waren enigszins verbaasd. Zij waren toch immers de ploeg met verreweg de meeste publieksstemmen? Dat klopte inderdaad, maar door de stemmen van de jury belandden zij niet in de top 3. Een nominatie was in hun geval het hoogst haalbare deze avond.

Het Sportgala werd feestelijk afgesloten door Candy Soda Popcorn, die met hun moderne dans de harten van menig toeschouwer stal. Door een optreden van de band Dominggus & Friends bleef het nog lang gezellig in de Pompstee. Net als vorig jaar, het jaar daarvoor en eigenlijk iedere editie, telt het Sportgala enkel winnaars. Een fantastische en sportieve avond. Op naar de volgende!