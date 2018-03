Het voorjaar lonkt in Norg

NORG – Het voorjaar kondigt zich langzaam aan. De natuur is aan het ontwaken, flora en fauna komen weer tot leven. Waar mogelijk tracht de mens de helpende hand te bieden. Zo ook de leden van de wildbeheereenheid “de Lebbestaok” die gezamenlijk met een aantal Boermarken een 70 tal eendenkorven hebben aangeschaft en geplaatst. De korven zijn vervaardigd van wilgen tenen door een professionele mandenvlechter uit Alblasserdam.

Het gaat al een aantal jaren niet goed met de stand van de wilde eend. Weinig broedsels brengen het tot een goed eind doordat ze voortijdig worden verstoord en worden opgepeuzeld. Door het plaatsen van de eendenkorven in het water is de nestgelegenheid een stuk minder toegankelijk voor rovers. Helaas moeten we in dit kader hier wel vermelden dat inmiddels al een aantal korven zijn verdwenen door rovers op twee benen. Binnenkort zullen deze korven wel als decoratie bij een vijver in een tuin verschijnen of ergens aan de muur hangen gevuld met bloemen.