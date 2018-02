GROOTEGAST – Hielke Westra staat op nummer 1 van de advieslijst van CDA Westerkwartier. Hij is niet alleen beschikbaar als lijsttrekker, maar ook als kandidaat-wethouder. Hielke is 48 jaar en is geboren en opgegroeid in Grijpskerk. Na zijn HBO opleiding verliet hij dat dorp voor een baan in Amersfoort. Na vijf jaar keerde hij terug naar het Westerkwartier en ging toen – halverwege de jaren negentig – wonen in Grootegast. Sinds 2014 is hij raadslid van de gemeente Grootegast en voorzitter van de CDA fractie. Op dit moment is hij projectregisseur bij de gemeente Loppersum. Hielke heeft als vrijwilliger functies gehad in de kerk, bij sportclubs, in het onderwijs en bij dorpsbelangen. “Hij is geworteld in het Westerkwartier”, motiveert de partij hun keuze. Nummer twee op de advieslijst is Geertje Veenstra, momenteel fractieleider van het CDA in Zuidhorn. De meest opvallende naam op de lijst vinden we terug op nummer 18. Wethouder Sjabbo Smedes van Grootegast heeft aangekondigd te zullen stoppen als wethouder, maar hield op de vraag of hij nog een periode in de gemeenteraad wilde zitten een flinke slag om de arm. De 65-jarige Smedes is dus beschikbaar, laat de advieslijst zien.