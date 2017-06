Historische demoraces primeur voor Feestweek De Wilp

In the sportlight: Feestweek De Wilp

DE WILP – De feestweek van De Wilp, die van zaterdag 1 juli tot en met zaterdag 8 juli duurt, is uitgebreider dan ooit. Absolute blikvanger is de historische demorace. Bovendien is de braderie nu een Wilpsterzomermarkt en uiteraard is ook de wielerronde in het programma opgenomen. En als klap op de vuurpijl is er uiteraard ook weer de ‘Nacht van De Wilp’.

De historische demorace, zondag 2 juli vanaf 11.00 uur, wordt verzorgd door Stichting Rijdend Motorsport Museum. De stichting bestaat uit een groep verzamelaars en liefhebbers van klassieke race- en sportmotoren. Soms worden de motoren zo (origineel) gelaten, vaak worden ze tot in detail gerestaureerd. Het zijn veelal oud-coureurs die deelnemen. Zij laten zien hoe het in vroegere jaren toeging tijdens een race. Nu gaat het anno 2017 niet meer om wie het snelst is, maar om de regelmaat. Dit betekent dat de laatst binnenkomende zomaar de eerste prijs kan winnen. De coureurs verschijnen in kleding uit die tijd. Alle motoren zijn tot en met bouwjaar 1965, behalve de 50CC klasse die tot en met bouwjaar 1972 gaat. De bekende merken zullen verschijnen in De Wilp zoals Kreidler, Eysink, BMW, Sparta, DKW, Norton, Rudge, Velocette, BSA, Triumph en Matchless. Het rennerskwartier, achter Eetcafé De Wilp, is vrij toegankelijk voor het publiek. Daar kunnen de machines bewonderd worden en kunnen eventuele vragen aan de renners gesteld worden. De renners hebben bovendien laten weten ook een rondje rond de vijver te gaan rijden. Dan over de WilpsterZomermarkt (donderdag 6 juli). Die is in een nieuw jasje gestoken. ‘We hadden normaal altijd alleen een braderie, dit keer hebben we meer: een vlooienmarkt, rommelmarkt, kofferbakverkoop en een kleedjesmarkt voor kinderen. We hebben al heel veel aanmeldingen. Over een lengte van 350 meter komen in het Plantsoen zo’n zeventig kramen te staan.’ De feestweek begint aanstaande zaterdag met een groots wielerfestijn. Om 10.00 uur is de start van een fietstoertocht en begint de 56e Wielerronde van De Wilp met start en finish aan het Plantsoen. De ronde geldt als finale van de Meerdaagse Noordenveld – Westerkwartier. Het criterium voor elite en beloften start om 19.45 uur. Als opwarmertje is er vanaf 16.30 uur een dikke banden race, terwijl de amateurs om 17.30 uur worden weggeschoten. Na afloop van de koers is er live muziek in Café Piratennest.

Zaterdag is dus de start met voornoemde ingrediënten en met vanaf 21.00 uur Grutte Geart in Piratennest en Kris Jager en de Groningse Toppers, samen met DJ Jelmer in de feesttent bij Eetcafé De Wilp. Wie denkt dat zondag (het is dan 2 juli) een rustdag is, die komt bedrogen uit. Al om 09.30 uur is er een kerkdienst in Op de Welle en vanaf 11.00 uur is dus de historische demorace. Dit zal rond de klok van vijf uur duren, waarna niemand minder dan Lytse Hille in de feesttent een van zijn befaamde optredens zal verzorgen. De dinsdag (4 juli) staat in het teken van een viswedstrijd. Liefhebbers kunnen zich vanaf 18.00 uur inschrijven bij Piratennest, vanwaar ook samen vertrokken wordt. De kermis? Ook die ontbreekt niet. Vanaf woensdag 5 juli kunnen zeker kinderen genieten van die kermis. Woensdag is er vanaf 13.45 uur een kindermiddag in De Wilp. Deze middag zal georganiseerd worden door ’t Wylpke. Ook op woensdag start om 18.30 uur een fietspuzzeltocht vanaf Piratennest. Donderdag is gereserveerd voor de al genoemde Wilpsterzomermarkt. De markt vangt om 14.00 uur aan. Vanaf 19.00 uur is er levend tafelvoetbal op het land van het plaatselijke eetcafé, terwijl een half uur later een klaverjasavond begint in het dorpshuis. Vanaf 20.00 uur is er bovendien muziek in Piratennest en staat DJ Jelmer vanaf 20.00 uur in de feesttent. In de feesttent is een dag later, het is dan vrijdag 7 juli, de playbackshow en zal ook DJ Jelmer weer te gast zijn in de feesttent. Ook is er vanaf 19.30 uur een dartstoernooi in het dorpshuis en is er vanaf 20.00 uur een DJ te gast in Piratennest. Zaterdag 8 juli staat vanaf 09.30 uur in het teken van klobkeschieten op het voetbalveld van De Wilper Boys, terwijl er vanaf 19.00 uur ringsteken op de tandem is. Opgeven kan bij het Piratennest en daar vindt dit evenement ook plaats. Zaterdag 8 juli is uiteraard ook de ‘Nacht van De Wilp’. In de feesttent staan dan coverband Switch met Bert Solo, net als andermaal DJ Jelmer. Partyband Ideaal is te gast bij café Piratennest.

Kortom: genoeg te doen in De Wilp, voor elke doelgroep. Na de afgelopen week al het midzomerfestival, maakt het kleine maar zeer actieve dorp zich op voor een week vol hoogtepunten en vertier.

Feestweek De Wilp

Van 1 tot en met 8 juli

Locaties: Op de Welle, Plantsoen, Piratennest, feesttent Eetcafé

Met: Wilpsterzomermarkt, kermis, historische demo race, klokbke schieten, Nacht van De Wilp en heel veel meer

Muziek: DJ Jelmer, Grutte Geart, Kris Jager, Lytse Hille, Ideaal (e.a.)

Opgeven/informatie: 06-29588453