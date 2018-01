‘Historische’ samenwerking PvdA en GroenLinks

RODERESCH – Afgelopen zondag tekenden voorzitters Janneke Ulrich (PvdA) en Reinier Bruil (GroenLinks) een samenwerkingsakkoord tussen beide partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.’Een historisch moment’, zo liet wethouder en lijsttrekker van de PvdA Noordenveld, Alex Wekema weten.

De partijen hebben afgesproken om te werken met een gezamenlijk verkiezingsprogramma getiteld ‘Een duurzaam en Sociaal Noordenveld’. Na afloop van de ondertekening gaven lijstrekkers Alex Wekema en Bertus Jan Epema (GroenLinks) een toelichting op het gezamenlijke verkiezingsprogramma. ‘Samenwerken is belangrijk in deze tijd’, vertelde Wekema. ‘We hopen een sterk links geluid te kunnen laten horen’, vulde Epema hem aan. Reinier Bruil liet weten te hopen op een plaats in het college van B & W.

De bijeenkomst in ’t RAShuys te Roderesch werd afgesloten met een quiz.