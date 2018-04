Historische Vereniging Roon gaat nu ook op de zaterdagmiddag open

‘Er zijn nog zoveel verhalen die verteld kunnen worden’

RODEN – De Historische Vereniging Roon bewaart al sinds jaar en dag de historie van de oude gemeente Roden. Met zo’n 1250 leden, een archief vol krantenknipsels en foto’s en een aantal fanatieke vrijwilligers is de vereniging nog springlevend. Toch gaan ze het ietwat over een andere boeg gooien. De vereniging hoopt namelijk op meer leden en wil een verjonging in het ledenbestand. Hoe? Door meer naar buiten te treden en één keer per maand ook op zaterdag de deuren van het Koetshuis op Landgoed Mensinge te openen.

Wekelijks komt op de bovenverdieping van het Koetshuis op Landgoed Mensinge, de Historische Vereniging Roon tezamen. Wanneer het team compleet is, zitten er liefst tien vrijwilligers in het Koetshuis. Vroeger werd deze bovenverdieping nog als hooizolder gebruikt, tegenwoordig zetelt de Historische Vereniging hier dus. Alle vrijwilligers hebben zo hun eigen taken. De ene archiveert krantenartikelen, de ander houdt een bestand bij van (oud)inwoners van Roden en weer een ander houdt zich bezig met de historie van huizen in de oude gemeente Roden. Wie er heen gaat op een dinsdagmiddag tussen 14:00 en 16:00 uur, kan er een hoop leren. Over de geschiedenis van de Albertsbaan bijvoorbeeld. ‘En weet jij wel waar de naam van de Gedempte Haven vandaan komt, waaraan jullie redactie zit?’, vraagt Klaas Bruinsma, één van de redacteuren van het tijdschrift van de vereniging. Het is een interessante bijeenkomst, zo blijkt al gauw. Egbert Krijthe, voorzitter van de Historische Vereniging, vertelt over de talrijke activiteiten die zij organiseren. De Rôneravonden, lezingen en voorstellingen: het zit allemaal in het takenpakket van de Historische Vereniging. Door sommigen simpelweg ‘Old Roon’ genoemd.

‘De Rôneravonden trekken zo’n honderd mensen per keer. Maar het is vooral ons blad, wat voor de binding binnen onze vereniging zorgt. Daar gaat ook het meeste geld in om. Bijna al onze verdiensten uit de contributie bijdrage, gaat daarheen’, vertelt Krijthe. De voorzitter hoopt nu dat de vereniging zich ook meer naar buiten toe zal presenteren. ‘We willen de vereniging toegankelijker maken voor iedereen. Er zijn zoveel verhalen die nog verteld kunnen worden.’ Dat beseft de gemeente Noordenveld zich maar al te goed. ‘Wij worden vaak benaderd als het gaat om de naamgeving van bepaalde straten in Roden en omstreken. Wij zijn in dat opzicht een vraagbaak voor de gemeente’, zegt Krijthe.

Klaas Bruinsma, redactielid van het blad van de Historische Vereniging, vertelt over de zaterdagmiddagopenstelling die voornemens is. ‘We beginnen met een openstelling op de eerste zaterdagmiddag van de maand. De mensen die niet op een dinsdag kunnen, omdat ze dan andere verplichtingen hebben, kunnen die zaterdag langskomen. Dit is een proef van een jaar. We hopen er veel nieuwe leden door te krijgen.’ Daarnaast is de vereniging druk bezig met de aanschaf van een traplift, zodat de Vereniging ook voor mensen die slecht ter been zijn beter toegankelijk is.

Interessant is een bezoek aan de Historische Vereniging Roon zeker. En voor mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Roden en omstreken, is deze Vereniging een verademing. ‘Er stappen op zo’n dinsdagmiddag vaak een aantal mensen uit de buurt binnen. De ene keer zijn dat Rôners die meer willen weten over de geschiedenis, de andere keer zijn dat mensen die een oude foto hebben gevonden en willen weten wie er op staan. Wij zoeken dat dan uit’, zegt voorzitter Krijthe. ‘Maar ook mensen die net in de buurt zijn komen wonen, stappen hier vaak naar binnen om wat meer over Hindericus Scheepstra of Landgoed Mensinge te weten te komen.’

De Historische Vereniging Roon is ook bezig met genealogie. Dat houdt in dat zij de stambomen van families bijhouden of, op aanvraag, uitpluizen. Bestuurslid Kees van der Meulen houdt zich hier mee bezig.

De Historische Vereniging Roon zetelt iedere dinsdagmiddag van 13:30 tot 16:30 uur op de bovenverdieping van het Koetshuis. Van 14:00 tot 16:00 is eenieder welkom om langs te komen. Binnenkort zullen zij starten met de zaterdagmiddagopenstelling. Dit vindt plaats op de eerste zaterdagmiddag van de maand en start op zaterdagmiddag 5 mei. Ook dan is eenieder tussen 14:00 en 16:00 uur welkom. (Foto: Historische Vereniging Roon