Hoera… een drieling in De Wilp

DE WILP – Toneelvereniging Wilskracht uit De Wilp is alweer iedere woensdagavond druk aan het repeteren in dorpshuis Op de Welle. Dit jaar wordt de regie voor het toneelstuk van de vereniging, gedaan door Yvonne Bijstra. Zij is de nieuwe regisseuse van Wilskracht. Op 3,9 en 10 februari zal Wilskracht vanaf 20:00 uur de klucht ‘Hoera… een drieling’ ten tonele worden gebracht. Dit stuk is geschreven door Dick Maasland.

Op zaterdag 20 januari vindt vanaf 14:00 uur de alom bekende voorverkoop plaats voor donateurs. Zij krijgen de eerste kaart gratis en de tweede voor vier euro. Iedere volgende kaart is acht euro en niet-donateurs betalen altijd acht euro. Na 20 januari zijn kaarten te koop bij de familie Nabring, aan de Mr. Nennsthielweg 50.