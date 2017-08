Hollandse hits en gezelligheid op Jaarbeursterrein

RODEN – Meezingen met echte Hollandse knallers en genieten van de allergrootste Nederlandse artiesten van dit moment. Roden was zondag hét centrum van het Nederlandstalige lied. ‘RadioNL verwarmt de Roder zomer’ kopte deze krant vorige week. En zo geschiedde! Ze waren er allemaal. Van Jannes tot Lucas & Gea, Niels Span, Bouke en Thomas Berge. De zomertoer van RadioNL was een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar. Voor Volksvermaken gaat de blik eerst op Rockin’ Roon en de Rodermarkt, maar daarna zal er zeker gekeken worden naar een mooi vervolg van dit Hollandse meezingevenement op het Roder Jaarbeursterrein. We zijn nu al benieuwd naar de namen die volgend jaar het podium in Roden zullen betreden.