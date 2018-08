Hondenzwemmen in Zwembad Veenhuizen

VEENHUIZEN – Op zaterdag 8 september kan er dit seizoen weer voor het laatst door badgasten worden gezwommen. Daarna zetten we de chloortoevoer uit en is het zwembad op zondag 9 september van 13.30-17.00 uur nog geopend voor het hondenzwemmen.

Honden mogen alleen, of samen met hun baasjes, lekker komen spetteren en spelen in het zwembad! Dat belooft weer een leuke middag te worden. De toegang bedraagt 5 euro per hond, voor baasjes en belangstellenden is de toegang gratis. Voor dit tarief ontvangt u een zakje met hondenkoekjes en een poepzakje, want we houden ons terrein graag schoon.

Komt u ook met uw hond(en)? FOTO: Zwembad Veenhuizen