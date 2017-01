Honderden mensen nemen een heel serieuze duik

EEN – Op het Ronostrand vond zondag de zesde editie van de Nieuwjaarsduik plaats, een evenement dat maar aan populariteit blijft winnen. Al voor het derde jaar op rij kreeg het evenement in Een het predicaat ‘serieuze duik’, een titel die door Unox – van de worst en de mutsen- afgegeven wordt. Het deelnemersveld was weer zeer gemêleerd. Jong en oud, fit en nog duf van de nacht ervoor. Ook dit jaar namen veel groepen deel en opvallend was het verschil in duik. De één vond het tot kniehoogte wel goed, anderen deden iets dat toch wel een beetje leek op zwemmen. En voor de thuisblijvers: het water was alles, behalve warm. Het evenement bood meer dan alleen de duik. Zo was er muziek van DJ Nijo en verzorgde Aukje de Groot uit Roden een warming-up voor de ‘atleten’. De presentatie was in de kundige handen van Ferdi Hendriks, oud bestuurslid van Werkgroep Tsjernobyl. De organisatie stond als een huis met behulp van onder meer EHBO Noordenveld en de Karibu Divers uit Zuidlaren. Bovenal was het gewoon heel gezellig en werd er gedoken voor een goed doel: de Werkgroep Tsjernobyl, de organisatie die kinderen uit Wit Rusland al jarenlang een geweldige ‘aansterkvakantie’ biedt.