Hongerig TLC grijpt de macht weer

Balkema-formatie slaat aanval Bedum af; in zadel door vrije trap Van Leeuwen

LEEK – TLC heeft de koppositie weer in handen. Na het slippertje- onnodig puntverlies bij VVK- van vorige week werd de winnende draad weer opgepakt. Naaste belager Bedum werd teruggewezen: 4-1.

TLC was er vooraf bepaald niet gerust op. In het Arjen Robben-dorp werden de withemden immers met 3-0 verslagen. Mede door de harde wind. Ballen waaiden zo het doel in. Het waren zondag dezelfde omstandigheden, maar nu ook nog met een ijzig koude wind. Zestig toeschouwers kwamen bij de kachel vandaan en zagen op het weliswaar bespeelbare, maar niet vlakke veld van Rodenburg een aardige pot. TLC had er zin in – dat was in de warming-up al te zien- en schepte in de beginfase legio scoringskansen. Delano Dussel, die al betrokken was bij de eerste gelegenheid uit een corner, kwam bij kans twee op snelheid door, gaf Stefan van Leeuwen de schietkans, maar deze raakte de bal niet hard genoeg. Bij de derde aanval kopte Dussel net iets te hoog. Na tien minuten ook een eerste scoringskans voor Bedum, waarbij de verdediging toch even te kijk werd gezet. De paarshemden (“als je rood en wit in een bad doet krijg je deze kleur”, aldus een Bedum-volger) lieten zien net als de thuisclub ook te kunnen voetballen. Maar het blauw-groene elftal had meer aandeel in de wedstrijd. Na een verre pass van achteruit schoot Dussel hard in, maar het vizier was weer net te hoog afgesteld. Het gevaarlijkste moment gebeurde even later aan de andere kant. Na een volkomen onnodige terugspeelbal van TLC-zijde kwam het zelfs tot de grootste kans tot nu toe. Jesse Fokkema gaf vanaf de zijkant voor, waarna twee inkomende spelers er net niet bij konden om af te maken. De fusieclub uit Bedum kreeg meer grip op de wedstrijd. Maar de meeste kansen waren voor de thuisclub. Een wervelende actie van Roël Elders leidde tot een harde voorzet. Niemand in wit tenue was voorin te vinden. De aanval van TLC was het sterkste deel van de ploeg, al kwam het vandaag niet heel goed uit de verf. De achterste linie maakte een onzekere indruk. Na een half uur de beste kans voor de gasten. Dit na een verkeerde pass aan TLC-zijde. Er volgde meteen een tegenaanval. Job Mol kwam alleen voor doelman Erwin Heidinga die het duel won. Achteraf een cruciaal moment in de wedstrijd. In plaats van 0-1 viel het doelpunt even later in Westerkwartiers voordeel. Er ging een actie van Dussel aan vooraf, die op weg naar het doel, gevloerd werd. Stefan van Leeuwen schoot de vrije trap feilloos in de hoek: 1-0. Zoals gezegd: een belangrijk moment. TLC zat op dat moment niet goed in de wedstrijd. Neem het talent Dussel, Als altijd zeer gedreven, maar ‘de zoon van’ zag zijn medespelers niet altijd staan, al gold dat niet alleen voor hem. Op slag van rust kwam TLC in een zetel. Dit keer zag Dussel aan de zijkant Frank Driessen vrijlopen en bediende hem op maat. Driessen trok voor, Robin Marijn Luth greep zijn kans en knalde de 2-0 in de netten. In de tweede helft moest Bedum nog meer risico’s nemen, terwijl de gastheren zich konden uitleven op de counter. Bedum werd niet echt gevaarlijk, terwijl TLC verzuimde verder afstand te nemen. Het oogde nog niet overtuigend bij TLC, dat na zestig minuten spelen dan toch de 3-0 op het bord kreeg. Van Leeuwen zette de aanval op, bediende Elders aan de zijde van de hoofdtribune. Elders gaf voor, van dichtbij gaf Dussel Lammert Lankman het nakijken. De wedstrijd was gespeeld, veel viel er niet meer te genieten voor het publiek. Het zonnetje was een schrale troost. Tot een kwartier voor tijd het duel opleefde en de toeschouwers het warm kregen van een soloactie van Frank Driessen, die aan de zijlijn de tegenstander dolde en vervolgens met een fantastische boogbal – à la Hakim Zyech van Ajax- van behoorlijke afstand de bal in de rechterhoek plaatste: 4-0. In het slotdeel liet invaller Mahamed Farhaan nog leuke toveracties zien, schoot Dussel een tegenstander omver, moest Heidinga nog twee keer aan de bak en was kansloos op de pegel van John Thoma: 4-1. Het slotakkoord leek voor Elders, die met een volley voorlangs mikte. Al met al een belangrijke overwinning voor de wit-groen-blauwen. De koppositie is weer in handen, als staat TLC in punten gelijk met Gruno, dat niet in actie kwam. Het is vooral ook een morele overwinning na het onnodig puntverlies vorige week.

Sportpark Rodenburg: TLC-SV Bedum 4-1 (2-0); Scoreverloop: 32. Stefan van Leeuwen 1-0, 44. Robin Marijn Luth 2-0, 62. Delano Dussel 3-0, 74. Frank Driessen 4-0, 90. John Thoma 4-1; Arbiter: Visser; Gele kaart: Rienk Tuithof, Stefan van Leeuwen (TLC), Nico Homan, Thijs Helder (Bedum); Toeschouwers: 60

Opstelling TLC: Erwin Heidinga, Robin Luth, Edgar Sanroesdi, Frank Spaan, Danny Koning (Jorn Ate de Bruin), Ali Akbar Akbari (45. Rienk Tuithof), Delano Dussel, Frank Driessen, Roël Elders, Jordi Bloemhof, Stefan van Leeuwen (Mahamed Farhaan)