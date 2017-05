Honkbalclub Knights pakt uit op Pinkstermarkt

LEEK – Honk- en softbalclub Knights uit Leek bestaat 30 jaar. Om dit jubileum kracht bij te zetten staat BSC Knights op Pinkstermaandag 5 juni met de Honkbal EK bus op het Vredewoldpantsoen in Leek (hoek van Panhuyslaan/Lindensteinlaan).

In deze EK bus staat een opblaasbare slagtunnel om het slaan van honkballen te oefenen. Verder gooionderdelen met het oog op snelheid en accuratesse, rennen met een snelheidsmeter, skydancers en je kan op de foto met de wereldbeker uit 2011. Van 10.30 uur tot 14.30 uur nodigen we iedereen uit om actief bezig te zijn en te ervaren hoe het voelt een honkbal te gooien of te slaan. Mogelijk kunnen jullie een poging wagen het snelheidsrecord te verbeteren. Het record staat nu op 105.1 mijl ( ongeveer 160 km. per uur).

Honk- en softbalclub Knights speelt sinds 3 jaar op een nieuw veld op sportpark Rodenburg in Leek. Iedereen die geïnteresseerd is in de sport mag vrijblijvend 4 x meetrainen. Verder dit jaar vieren wij het 30 jarige bestaan op 1,2 en 3 september. Op vrijdag 1 september is er een clinic voor onze jeugdspelers door externe honkballers. Zaterdag 2 september het jaarlijkse softbalmixtoernooi voor leden, oud leden, vaders en moeders, vrienden en vriendinnen, kennissen, buren, enz. Zondag 3 september zullen er, bij voldoende belangstelling, honkbalwedstrijden georganiseerd worden.

Het hele programma zal, zodra dit klaar is, via de ( sociale ) media verspreid worden. Houd in ieder geval de facebookpagina www.facebook.com/knightsleek in de gaten, of zie onze website www.knightsleek.nl