OOSTWOLD – Hoofdsponsor CINX van OWK in Oostwold heeft het contract met twee jaar verlengd. En dat is een welkome zekerheid voor de kleine vereniging. Gerrit de Vries van het in Rodenrijs gevestigde bedrijf kreeg van OWK een bosje bloemen. Met de kreet ‘kracht voor verandering’ ondersteunt CINX al jaren organisaties in de vorm van strategisch advies, regie op programma’s of projecten en de inzet van management professionals. Een kreet ook waar OWK zich helemaal bij aansluit.