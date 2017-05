Horeca pakt ook uit tijdens Kleintje Rodermarkt!

RODEN – Behalve veel paardensport, kermis, braderie, markt en vuurwerk, pakt ook de Roner horeca uit tijdens Kleintje Rodermarkt.

Het Wapen van Drenthe presenteert donderdag 25 mei vanaf 16.00 uur Otto Lagerfett en Lytse Hille, de in deze regio populaire volkszanger met een Leekster verleden. Dat doet Het Wapen samen met de buren van Mo’s café. Een dag later is er ruimte voor vintage rock & roll als The Wieners optreden vanaf de klok van 21.25 uur. Op zaterdag staat ‘Kleintje Mokum’ gepland. Bart de Vries contracteerde speciaal voor deze gelegenheid Maico, die vanaf 16.00 uur zal optreden. Als altijd geldt: gratis entree. Maico bracht in 2010 zijn eerste single ‘Liefde is ene virus’ uit. Meteen een hit overigens, die bij Radio NL zelfs gehonoreerd werd met negentien keer een nummer eén notering,. Inmiddels is er jaarlijks een nieuwe single uitgebracht en treedt Maico op door heel Nederland.

Uiteraard heeft ook Monique Roossien van Mo’s Café weer een aantrekkelijk programma samengesteld. Op donderdag is er dus Lagerfett en Lytse Hille in samenwerking met Het Wapen van Drenthe, vanaf de klok van 16.00 uur. Mo’s Café presenteert ook op donderdag en vanaf 20.00 uur Marco Schuitmaker, hét muzikale talent uit de regio. Ook op vrijdag is het goed toeven bij Mo’s Café als Mark Doldersum, Eltjo en Jeffrey Heesen vanaf de klok van 21.00 uur zullen optreden. Zaterdag staat in het teken van Mokum met optredens om 16.00 uur en vanaf 21.00 uur van Dirk Meeldijk, Maikel Dokter en Jaman. Ook nu hoeven mensen die van gezelligheid en het Nederlandse lied houden geen entree te betalen. Vanaf 16.00 uur tijdens Kleintje Mokum op zaterdag staat Roy van Eldik bij Mo’s Café; een jongen uit de bouw met een goede stem en niet meer weg te denken van de grote piratenfestijnen. Hij zingt alles van Hazes en Django Wagner en biedt ook eigen repertoire.

Onder de Linden dan. Daar staat op Hemelvaartsdag de band Solidair. Op zaterdag is er vanaf 16.00 uur een optreden van Martin de Jager. Daarna een primeur, als Albert Hummel er zijn nieuwe band ‘SeventyOne’ presenteert. Een nieuw begin voor Hummel, die onlangs bij ODL voor het laatst samen met Sia te zien en te horen was. Ook hier is de entree beide dagen gratis. Martin de jager is de zingende stratenmaker en bracht vorig jaar zijn eerste single uit: ‘Jij bent de mooiste’. Met Django Wagner, Rene Karst en Dirk Jan Mollema staat er een sterk programma op donderdag bij de Pompstee. Dat geldt ook voor de zaterdag, als eerst vanaf 16.00 uur en in het kader van Kleintje Mokum Ronald Reinhart een optreden zal verzorgen. Hij brengt onder meer werk van Hazes. Daarna staat de band Jetset – met VJ!- op het podium. Ook hier is de toegang steeds gratis.