Horoscoop 10 januari 2017

Wat staat er deze week allemaal voor u in de sterren? Veel! Dit is belangrijk voor de periode van 10 januari tot en met 16 januari 2017:

RAM ( 21 mrt. t/m 21 april): Het draait deze week vooral om werk en carrière. Er liggen kansen te wachten die u kunt grijpen als u scherp en geconcentreerd blijft. Het thuisfront sputtert wat tegen, maar maak u niet druk, dat draait vanzelf wel bij.

STIER (22 april t/m 21 mei): U hoeft zich deze week geen moment te vervelen en na een rustigere periode is dat wel zo fijn. U dompelt zich volledig onder in alle werkzaamheden en klusjes die voorbijkomen, maar vergeet daardoor een belangrijke mijlpaal deze week.

TWEELINGEN (22 mei t/m 21 juni): Een ware achtbaan aan emoties staat u deze week te wachten. Van opluchting vervalt u in angst en van boosheid al snel weer in opluchting. Zoek iemand waar u uw hart kunt luchten en blijven luchten om te voorkomen dat alle emoties u opbreken.

KREEFT (22 juni t/m 22 juli): Het zit u mee deze week en dat is een goed gevoel. U bent dan ook vrolijk en kan de hele wereld aan. Op vrijdag kunt u een verrassend telefoontje verwachten, maar wel eentje met een positieve boodschap.

LEEUW (23 juli t/m 23 aug): Ga niet over één nacht ijs als er van u verwacht wordt een belangrijke beslissing te nemen. Hoewel het eerst niet zo lijkt, kan deze keuze nog een vervelend staartje krijgen.

MAAGD (24 aug. t/m 23 sept.): U staat graag klaar voor een ander, maar wordt soms zo opgeslokt door hetgeen anderen allemaal bij u neerleggen, dat u aan uzelf niet toekomt. Zo niet deze week als u besluit dat het even om u draait en u heerlijk wat tijd voor uzelf vrijmaakt.

WEEGSCHAAL (24 sept. t/m 23 okt.): Het rommelt wat in uw liefdesleven en als u heel eerlijk bent, heeft u dat puur en alleen aan uzelf te danken. De oplossing is dus eigenlijk ook simpel en aan u.

SCHORPIOEN (24 okt. t/m 22 nov.): Soms geldt er niks anders dan ‘spreken is zilver, zwijgen is goud’. Pas op uw tellen, want juist deze week kunt u even te snel reageren en de verkeerde woorden kiezen, die zomaar een heel eigen leven gaan leiden.

BOOGSCHUTTER( 23 nov. t/m 21 dec.): Energie te over bij de Boogschutters, maar een goede uitlaatklep dáár ontbreekt het nog aan. Nog wel, want wat let u eentje te zoeken en uw heil te zoeken in bijvoorbeeld sport of buitenactiviteiten?

STEENBOK (22 dec. t/m 20 jan.): U staat te popelen om het roer ernstig om te gooien in uw leven en staat op het punt drastische keuzes te maken. Wie echter goed gedegen te werk wil gaan, moet zich eerst eens voorbereiden en goed de tijd nemen.

WATERMAN (21 jan. t/m 20 feb.): Vooral op financieel gebied kunt u uitblinken deze week. Niet alleen in uw privésituatie, maar ook zakelijk lukt het u groot voordeel binnen te slepen.

VISSEN (21 feb. t/m 20 mrt.): U bent volop gemotiveerd deze week om grote dingen te bereiken en werkt hard aan de doelen die u voor ogen heeft. Dat u niet alles in de hand heeft en inzet alleen niet genoeg is, is een harde dobber voor u.