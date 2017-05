Horoscoop 2-5-2017

Wat staat er deze week allemaal voor u in de sterren? Veel! Dit is belangrijk voor de periode van 2 mei tot en met 8 mei 2017:

RAM (21 mrt. t/m 21 april): U bent bezig met nieuwe plannen voor uw toekomst en bent van plan vrij snel al grote stappen te gaan zetten. Wie te snel wil, kan wel eens lelijk onderuit gaan.

STIER (22 april t/m 21 mei): Op het werk bent u met iets groots bezig en de verwachtingen zijn daarom hoog gespannen. De druk loopt op en het valt u niet mee om uzelf staande te houden.

TWEELINGEN (22 mei t/m 21 juni): Het zijn drukke dagen voor de Tweelingen. U probeert uw tijd op de juiste manier tussen werk en privé te verdelen, maar dit blijkt vooral aan het einde van de week een enorme uitdaging, waarbij u het niet snel goed lijkt te doen.

KREEFT (22 juni t/m 22 juli): Het heeft geen zin om deze week koppig of standvastig te zijn, want uiteindelijk zult u toch moeten toegeven dat u geen gelijk heeft. Een ander komt juist met een prachtidee en waarom zou u daar niet in mee gaan?

LEEUW (23 juli t/m 23 aug): Frustraties in uw liefdesleven beheersen uw dagen. U heeft het gevoel een goede klik te hebben met een ander, maar het lukt u maar moeizaam zijn/haar hart te veroveren. Misschien wel te moeizaam?

MAAGD (24 aug. t/m 23 sept.): Oh, oh, Maagd, u speelt met vuur. Wanneer uw eigen gezin u lief is, moet u snel weer de juiste keuzes gaan maken, want met deze flirt van u zet u alles op het spel.

WEEGSCHAAL (24 sept. t/m 23 okt.): Als een ware weldoener denkt u wel even alle problemen in de wereld op te kunnen lossen, maar heeft u niet genoeg aan uw eigen? In plaats van uw neus in andermans zaken te steken, kunt u beter eens kijken wat er schort aan uw eigen bestaan.

SCHORPIOEN (24 okt. t/m 22 nov.): Soms loont het uw problemen hardop te bespreken met anderen. Een andere blik op die kwestie waar u zo mee tobt, kan net het verschil maken. En waarom zou u alles alleen doen?

BOOGSCHUTTER (23 nov. t/m 21 dec.): Al flirtend gaat u deze week door de dagen heen. Voor wie al een partner heeft, is het zaak niet te ver te gaan in dit vrije gedrag. Want eenmaal over de grens is er geen weg terug meer.

STEENBOK (22 dec. t/m 20 jan.): Bent u nog gelukkig vrijgezel? Of juist zoekend naar die grote liefde? Hij/zij is dichtbij dus geef uw ogen goed de kost en ga blind op uw gevoel af.

WATERMAN (21 jan. t/m 20 feb.): Men kan maar beter geen discussie met u aangaan deze week, want uw lontje is kort en uw woorden zijn scherp en raak. Waar komt deze agressie vandaan, beste Waterman?

VISSEN (21 feb. t/m 20 mrt.): Hou voet bij stuk deze week, want uw mening en uw plannen zijn de moeite waard om voor te gaan. Anderen proberen u op andere gedachten te brengen of over te halen mee te gaan in hun eigen ideeën, maar wat u zelf wilt, is niks mis mee.