Horoscoop 28-3-2017

Wat staat er deze week allemaal voor u in de sterren? Veel! Dit is belangrijk voor de periode van 28 maart tot en met 3 april 2017:

RAM (21 mrt. t/m 21 april): De anders zo energieke Rammen hebben deze week weinig puf. Waar u normaal gesproken een drijvende kracht achter uitjes en bijeenkomsten bent, laat u deze week even verstek gaan.

STIER (22 april t/m 21 mei): Probeer voorzichtig te zijn op financieel gebied. Uw financiële situatie lijkt rooskleurig en het geld brandt u in de zak. Maar wie alles weer uitgeeft, zal al snel op zijn buffer moeten teren en moeite hebben om enige verrassingen op te vangen.

TWEELINGEN (22 mei t/m 21 juni): Communicatief bent u uitzonderlijk sterk deze week. Waar u anders wel eens té snel uw mond open trekt, kiest u uw woorden nu weloverwogen en kunt u heldere beslissingen nemen.

KREEFT (22 juni t/m 22 juli): Een grote drang om erop uit te gaan, beheerst het leven van de Kreeften momenteel. U wilt een grote reis plannen of direct wel uw koffers pakken voor een kleiner tripje. Maar ergens houdt iets u tegen.

LEEUW (23 juli t/m 23 aug): Het lukt u deze week maar niet om uit uw handen te krijgen wat u zo graag wilt. Productief zijn valt op de één of andere manier niet mee. En dan is het zaak de lat iets minder hoog te leggen.

MAAGD (24 aug. t/m 23 sept.): Bij de Maagden die in een liefdesrelatie zitten, slaat de twijfel toe. Het gevoel is niet wat het moet zijn en of dat nog weer terugkomt, wilt u deze week gaan uitzoeken.

WEEGSCHAAL (24 sept. t/m 23 okt.): Na een pittig weekje is het zaak om deze week vooral te ontspannen en uw rust te nemen. Willen anderen u helpen? Prima, laat u maar eens lekker vertroetelen.

SCHORPIOEN (24 okt. t/m 22 nov.): Het valt u zwaar dat het u niet lukt alles in het leven naar uw hand te zetten. Deze week wordt u op een harde manier geconfronteerd met het feit dat soms het leven nou eenmaal loopt zoals het loopt.

BOOGSCHUTTER (23 nov. t/m 21 dec.): Wie zoekt naar de liefde, moet eerst eens bij zichzelf te rade gaan. Want zolang er nog werk aan u is, zal een ander niet snel uw leven binnenstappen en is die ruimte er ook simpelweg niet.

STEENBOK (22 dec. t/m 20 jan.): U heeft een grote behoefte om tijd door te brengen met uw familie en uw gezin en het is zaak daaraan toe te geven. Ga wat leuks doen met elkaar en creëer mooie herinneringen samen.

WATERMAN (21 jan. t/m 20 feb.): Er is veel mogelijk in het leven van de Watermannen momenteel. Als u uw zinnen op iets zet, kunt u bergen verzetten en dat is ook precies wat u deze week wilt doen.

VISSEN (21 feb. t/m 20 mrt.): Op nummer één staat uw grote liefde en deze week wilt u dat laten merken. Al het andere is onbelangrijk als u en uw geliefde samen tijd doorbrengen.