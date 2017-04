Horoscoop 4-4-2017

Wat staat er deze week allemaal voor u in de sterren? Veel! Dit is belangrijk voor de periode van 4 april tot en met 10 april 2017:

RAM (21 mrt. t/m 21 april): Wie het laatst lacht, lacht het beste. Deze week krijgt u de kans, mensen die al tijden een uitgesproken mening over u hadden, versteld te laten staan. Maak een lange neus!

STIER (22 april t/m 21 mei): Uw partner laat veranderende gevoelens aan u merken en u heeft de komende week tijd nodig, om na te denken hoe het verder moet. Hiervoor zoekt u de rust in de natuur op.

TWEELINGEN (22 mei t/m 21 juni): Het leven loopt lekker voor de Tweelingen. Avonden vol plezier met vrienden, hard werken met goede resultaten en een passionele liefde. Let wel op één ding: blijf om uw gezondheid denken.

KREEFT (22 juni t/m 22 juli): Wanneer er ladingen werk op u liggen te maken, zet u een knop om en werkt u gestaag door om alles weg te krijgen. Hierbij gaat u niet alleen over lijken voor het beste resultaat, u gaat ook over uw eigen grenzen.

LEEUW (23 juli t/m 23 aug): Let op een familielid die net lijkt op te krabbelen na een problematische tijd. Nu het beter gaat, heeft niemand meer aandacht voor hem/haar. U kunt deze persoon best nog even bijstaan.

MAAGD (24 aug. t/m 23 sept.): Drukte en stress kunt u slecht verdragen de komende week. De boog kan nou eenmaal niet altijd gespannen staan. In het weekend gaat u lekker winkelen. Denkt u er wel aan niet teveel geld uit te geven?

WEEGSCHAAL (24 sept. t/m 23 okt.): Het is Weegschalen eigen: altijd proberen harmonie en vrede te brengen. Dit kan flink botsen met anderen, dus u kunt uitgesproken en agressieve personen beter uit de weg gaan.

SCHORPIOEN (24 okt. t/m 22 nov.): In het weekend krijgt u de mogelijkheid om familiebanden aan te halen. Waar u altijd tegen aan heeft getrapt, blijkt dan verrassend leuk te zijn.

BOOGSCHUTTER (23 nov. t/m 21 dec.): Kinderen bezorgen u kopzorgen. Of het nou uw eigen of die van een ander zijn, het kost u grote moeite om op de goede manier met de kleintjes om te gaan.

STEENBOK (22 dec. t/m 20 jan.): Uw relatie is de laatste tijd een ware beproeving geweest. Langzaam komt u deze week tot inzicht dat dit niet de bedoeling kan zijn van de liefde. U neemt een drastische beslissing.

WATERMAN (21 jan. t/m 20 feb.): De behoefte aan vastigheid neemt de overhand in uw leven. U snakt naar een partner aan uw zijde, maar die is nou eenmaal niet zomaar gevonden.

VISSEN (21 feb. t/m 20 mrt.): De Vissen zijn druk met een kwestie waarin onroerend goed een grote rol speelt. Voorzichtigheid is geboden in het handelen op dit vlak. En neem geen overhaaste beslissingen.