Hospice Westerkwartier-Noordenveld 1 juni open

LEEK/RODEN- Op 1 juni is –ie open: het Hospice Westerkwartier-Noordenveld. Het is nog niet de officiële naam, die wordt tijdens de opening onthuld door de burgemeesters van beide gemeenten. Het hospice aan het Vredewoldplantsoen biedt plaats voor drie gasten die in de laatste fase van hun leven zijn. Het is de bedoeling om van die laatste maanden de allermooiste te maken, vertelt initiatiefneemster en voorzitter van het project Marijke Pots. Op dit moment leggen interieurstylisten de laatste hand aan het bijna-thuis-huis met 3 kamers, badkamers, een gemeenschappelijke woonkamer en keuken, een logeer- en een spreekkamer.

Pots heeft met alle ziekenhuizen in de regio afspraken gemaakt. “We hebben gesprekken gevoerd met de ziekenhuizen in Drachten, Assen en Groningen. Het UMCG hebben we een rondleiding gegeven. Na tweede Pinksterdag kunnen patiënten aangemeld worden.” Voor het hospice zijn 70 vrijwilligers opgeleid, een erkende opleiding die georganiseerd is vanuit Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ). 24/7 is er iemand aanwezig. “We werken in shift’s van 4 uur. Per dagdeel zijn er twee vrijwilligers ingeroosterd. ’s Nachts neemt de professionele zorg de diensten over, opgeleide verpleegkundigen. En we werken nauw samen met de thuiszorgorganisatie Buurtzuster uit Roden. Daar zijn we erg blij mee”, aldus de voorzitter van de Stichting Hospice Westerkwartier-Noordenveld. Om in aanmerking te komen voor een bed in het hospice, is een indicatie nodig van het ziekenhuis, huisarts of thuiszorg. Meer informatie is te vinden op: www.hospice-westerkwartier-noordenveld.nl

Open Dag

Op zaterdag3 juni houdt het Hospice een Open Dag. “Iedereen die geïnteresseerd is kan tussen 10:00 en 16:00 uur een kijkje achter de schermen nemen. Het bestuur is aanwezig, net als de vrijwilligers. We staan echt te trappelen.”