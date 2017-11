Hovocubo ingepakt door KTP Nieuw Roden

NIEUW RODEN – In de eerste helft had Nieuw Roden geen kind aan een onthutsend zwak Hovocubo. Al in de derde minuut is het Martine Kooiker die van dichtbij de keepster van Hovocubo kansloos liet, Nieuw Roden laat daarna teveel kansen onbenut, Hovocubo kon het hoge tempo niet volgen, is zeer zwak in de balaanname en kon de medespelers niet vinden in de combinatie. In de 10de minuut was het Amber Bandringa die alleen op de keeper afkomend de keepster van Hovocubo passeerde en daarmee de stand verhoogde tot 2-0. KTP Nieuw Roden speelt een goede eerste helft maar het verzuimde om de definitieve knock-out uit te delen.

In de tweede helft schoot een gevaarlijk Hovocubo gelijk in de eerste minuut twee keer gevaarlijk op het doel van Joukje van der Meer. Een voortreffelijk keepende Joukje liet zich echter niet passeren. Nog geen minuut later, laat KTP haar spierballen zien, Renee Huizinga scoorde koel de 3 – 0. Hovocubo viel weer terug naar het niveau van de eerste helft, KTP ging daar in tegen nog even door. Amber Bandringa kon gemakkelijk over rechts oprukken en kan zomaar naar binnen steken voor de 4 – 0. KTP lijkt nu wat gas terug te nemen en het liet Hovocubo enigszins komen., Hovocubo kreeg dan verrassend een 10 meter trap, deze werd onberispelijk binnen geschoten door Melanie Snoeijink van Hovocubo. Om de wedstrijd te forceren wisselde Hovocubo in bal bezit de keepster voor een veldspeelster. Met de powerplay wist Gisela van Ankeren van Hovocubo de 4 – 2 te scoren. Dan In de 12de minuut maakte Amber Bandringa een einde aan alle ambities van Hovocubo, met een afstandsschot belande de bal in het lege doel, daarmee was de 5 – 2 eindstand een feit.

KTP Nieuw Roden had een wel erg gemakkelijke avond, het had het goede spel met veel grotere cijfers kunnen bekronen. Hopelijk had Hovocubo een off-day en kan het zich voor de volgende wedstrijden herpakken.

Next game; 10 november OS Lusitanos KTP Nieuw Roden, Aristohal Amsterdam. Aanvang 20.40 uur (Verslag en foto’s door Anne Takens)