Huis ter Heide krijgt opvallende huisnummers

HUIS TER HEIDE – Wethouder verkeer van de gemeente Noordenveld, Reint-Jan Auwema, plaatste donderdag een eerste, symbolisch huisnummer in Huis ter Heide. De opvallende huisnummers die woningen daar krijgen, zorgen ervoor dat er een einde komt aan de zoektocht voor hulpdiensten.

De Norgervaart in Huis ter Heide is een gevaarlijke weg om te zoeken naar huisnummers. Aangezien de nummering niet logisch verloopt, is het vinden van het juiste adres vaak lastig. Met name als het gaat om levensbedreigende situaties is een duidelijk zichtbaar huisnummer vanaf de straat van eminent belang. Al een aantal jaren is de Belangenvereniging Huis ter Heide met de gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe in gesprek over een bijdrage voor de aanschaf van de opvallende huisnummers. Inmiddels heeft de belangenvereniging de toezegging binnen voor subsidie van zowel gemeente als provincie, zodat de kosten voor de aanschaf van opvallende huisnummers per adres erg laag kunnen houden. De subsidie is beschikbaar gesteld omdat gemeente en provincie de veiligheid en leefbaarheid in het buitengebied graag willen vergroten. Op deze manier hoopt men dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan de actie om tot een duidelijk zichtbare huisnummering te komen, en dat aan zowel de Norgervaart, Kolonievaart, Koelenweg en de Asserstraat. Hulpdiensten moeten nu in Huis ter Heide regelmatig erg lang zoeken naar het juiste adres. Aan de Norgervaart is sprake van een overlap tussen drie verschillende woonplaatsen en gemeenten. Hierdoor ontstaan er dubbele huisnummers en een niet doorlopende nummering. Er zijn bijvoorbeeld drie huizen met het adres Norgervaart 2: eentje in Assen, eentje in Bovensmilde en een in Huis ter Heide. Aangezien dit ook nog eens een provinciale weg is waar tachtig kilometer per uur gereden mag worden, kan het zoeken naar het juiste adres tot levensgevaarlijke situaties leiden. Langzaam rijden en doortellen vanaf de vorige nummering is niet altijd een logische optie. Ambulances hebben zoeklampen om zo reflecterende huisnummers op de huizen te kunnen vinden. Maar andere dienstverleners als huisartsen, verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, verloskundigen en dierenartsen hebben dat niet. Ook bij daglicht is het lastig te zien welke huisnummers er zijn. Via de belangenvereniging zijn de speciale huisnummerbordjes te bestellen voor een gereduceerd tarief. Zie www.huisterheidedr.nl. bestellen kan tot 1 mei.