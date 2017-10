Huiseigenaren vertellen over hun duurzame huis in Noordenveld

NOORDENVELD -Steeds meer mensen hebben plannen om hun woning te verduurzamen, maar waar begin je nu? De Nationale Duurzame Huizen Route organiseert voor de vijfde keer opendeurdagen. Dit jaar zijn de opendeurdagen op zaterdag 4 en 11 november 2017. Huiseigenaren in heel Nederland, dus ook in Noordenveld, openen dan hun deuren en vertellen hoe zij hun huis duurzamer hebben gemaakt.

Er is een grote variatie in soorten woningen en maatregelen te zien tijdens de opendeurdagen. Zo zijn er gasloze woningen, monumenten met een warmtepomp, passiefhuizen, tussenwoningen die van label G naar A zijn gegaan. Kortom voor elk wat wils. Een aanrader voor iedereen die zich wil oriënteren op prettig en energiezuinig wonen.

Op www.duurzamehuizenroute.nl vindt u een overzicht van alle woningen die u kunt bezoeken. Bij de huizen die opengaan staan de openingstijden vermeld en kunt u zich inschrijven.

Alle kennis en ervaring op het gebied van duurzaam wonen en bouwen zijn welkom. Of het nu gaat om ervaring met HR++-glas, een warmtepomp of slim hergebruik van materialen bij een nieuwe woning. Bezoekers horen graag de ervaringen uit eerste hand. Misschien weet u uit eigen ervaring hoe lastig het is om de juiste informatie te vinden. Dat is dit een kans om door uw verhaal te vertellen anderen sneller op weg te helpen. Aanmelden kan op www.duurzamehuizenroute.nl/Noordenveld.