Hulporganisaties bedanken de Krant voor donaties

RODEN/DEN HAAG- Een heel leuke mail bereikte de redactie van de Krant. Hulporganisatie CARE Nederland had kennis genomen van de donatie van de Hartenactie van de Krant. Aya Hasan uit Roden die spullen voor haar kamer wenste en won koos en als goed doel Save the Children, de organisatie die zich bekommert om het lot van kinderen in burgeroorlogen. Hard nodig, wanneer je bedenkt dat de burgeroorlog in Jemen al 85.000 kinderlevens heeft gekost. De directie van CARE, die nauw samen werkt met Save the Children, liet weten ‘erg blij te zijn met het prachtige initiatief.’ Daarnaast ontvingen we een mooie kaart van Nationaal Kinderhulp fonds: ‘Ontzettend bedankt voor uw donatie. Met dit prachtige bedrag kunnen wij kinderen die in Nederland in armoede opgroeien heel blij maken met bijvoorbeeld een fiets, dagje uit of bijdrage voor een opleiding. Heel waardevol!’ Het Kinderfonds ontving het bedrag dankzij de leerlingen van groep 3b/4 van CBS de Regenboog Tolbert, die dit als goed doel koos. Zelf won de klas een uitje naar Speelgoedmuseum Kinderwereld. Beide organisaties ontvingen 250 euro in het kader van de Hartenactie.