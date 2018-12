Humanitas Noordenveld maakt vele kinderen blij

NOORDENVELD – In de week van Sinterklaas hebben vele vrijwilligers van Humanitas weer kinderen blij gemaakt. Ouders die niet veel geld hebben om cadeautjes te kopen, kunnen hun zoon/dochter aanmelden bij de coördinator. Met een verlanglijstje voor een cadeautje van ongeveer tien euro.

De vrijwilligers krijgen dan een lijstje om cadeautjes te gaan kopen. Gelukkig dat de wensen al beschreven zijn en dat de winkeliers in Noordenveld altijd bereid zijn om te helpen met uitzoeken. Thuis worden de cadeautjes ingepakt, soms met een kleine verrassing erbij en met veel plezier worden die dan bij de ouders afgeleverd.

Dit jaar zijn 164 kinderen opgegeven en we hopen dat ook net zoveel kinderen blij zijn met de pakjes. In elk geval zijn de ouders, die aan de deur komen, blij om wat door te kunnen geven.