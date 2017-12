Huus van de Taol zoekt naar opvolger van grammieterig

REGIO – Streektaalorganisatie Huus van de Taol is op zoek naar het Drentse Woord van het Jaor 2017. Dit mogen nieuwe Drentse woorden zijn, maar ook woorden die regelmatig voorbij komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: ‘mijn moeder zei altijd…’ of ‘de buurman heeft het altijd over…’.

De aftrap van de zoektocht naar het Drentse Woord van het Jaor werd dinsdagochtend 5 december gedaan tijdens het Verhaal van het Drents in het Radio Drenthe-programma De Brink.

Heeft u een mooi Drents woord in gedachten? Mail dat dan voor 18 december naar info@huusvandetaol.nl!

Een deskundige jury van het Huus van de Taol buigt zich over de inzendingen, waarna het Drentse Woord van het Jaor 2017 op dinsdag 19 december bekend wordt gemaakt.

Vanzelfsprekend is er ook een prijs voor degene met de mooiste inzending: de complete serie van het jaarboek B’ART (dus de B’ART 2015, de B’ART 2016, de B’ART 2017 en de B’ART 2018)!

Streektaalorganisatie Huus van de Taol ging vorig jaar december op zoek naar het mooiste Drentse woord van 2016. Dat werd toen grammieterig.

Grammieterig betekent nijdig, geërgerd of korzelig. Het winnende woord paste dan ook goed bij het jaar 2016. Veel mensen waren (en zijn) grammieterig in de wereld. Ze ergeren zich, zijn ontevreden of kwaad.

In totaal kwamen vorig jaar zo’n 300 inzendingen binnen.