Huwelijksgeluk in de Hullen

RODEN – Als je al zestig jaar met elkaar getrouwd bent, is dat reden voor een extra knuffel en voor een feestje. En dus was het donderdag ook feest in de Hullen in Roden, waar het daar woonachtige echtpaar Brink – Veenstra zestig jaar getrouwd was. Dit jubileum was reden genoeg voor burgemeester Klaas Smid om meneer en mevrouw te vereren met een bezoek. Uiteraard waren er bloemen voor het echtpaar en samen met de burgervader poseerden ze maar wat graag voor de lens van de camera van de fotograaf van de Krant.