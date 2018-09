Ieder jaar een nieuwe munt tijdens de Rodermarkt

Valsmunterij speelt Ronermark parten

RODEN – De huidige blauwe munt die dit jaar nog geldig is als Ronermark, zal dit jaar niet meer worden verkocht. Nadat onverlaten de munt vorig jaar namaakten, is er dit jaar besloten dat er een nieuwe munt moest komen. Een munt die slechts één jaar geldig is, zodat dergelijke kwalijke zaken voortaan niet meer voor zullen komen. Het einde van de vier jaar geldige Ronermark is vooral voor de duizenden bezoekers een kwalijke zaak. Bezoekers die nog échte blauwe Ronermark-munten hebben, kunnen die echter nog steeds inleveren. Vanaf 2018 zal ieder jaar een nieuwe munt ten tonele verschijnen.

In 2011 werd de Ronermark in het leven geroepen. Het idee voor een gezamenlijke munt zong al langer rond, maar écht actie werd er niet ondernomen. Vanuit de hoek van Volksvermaken Roden kwam hier echter verandering in. Met de Ronermark, toen nog een gouden munt, kan men vrijwel overal in Roden betalen tijdens de mooiste week van het jaar. Niet alleen de plaatselijke horeca doet mee, ook de taxi kan met de Ronermark worden betaald. Daarbij was de Ronermark maar liefst vier jaar geldig, waarmee Roden een écht unieke munt had. Naast het voordeel dat je niet bij iedere horecagelegenheid weer andere munten moet kopen en aan het einde munten van allerlei kleuren overhoudt, was er het voordeel dat je overgehouden munten de jaren daarop weer kon gebruiken. Het liep als een tierelier’, blikt Herman Holland terug. De notaris was betrokken bij de oprichting van de munt. ‘We hebben het helemaal uitgeplozen en gekeken of wij een dergelijk betaalmiddel op poten konden zetten.’

‘De Ronermark werd opgezet in het belang van de consument’, vervolgt Herman. ‘Voor de feestgangers is het een ideaal betaalmiddel.’ Albertus Lieffering, bestuurslid van Volksvermaken en nauw betrokken bij de oprichting van de Ronermark, baalt van de afloop van deze ‘ideale munt’. Vorig jaar werd namelijk op zondag 24 september duidelijk dat er een valse Ronermark in omloop was. Waar de echte munt voor 2,50 euro te koop was, zou de valse munt naar verluidt slechts 1,50 euro kosten. Er werden aanhoudingen verricht en er kwam een politieonderzoek naar de valsmunterij. Dit onderzoek loopt tot op de dag van vandaag nog steeds. Het resultaat is in ieder geval dat de organisatie heeft besloten om geen munten voor langere tijd meer in het leven te roepen. ‘Nee, we zullen nu – net als menig festival – munten produceren die voor één jaar geldig zijn. Dat is op zich hartstikke jammer, aangezien een munt voor meerdere jaren meer gemak met zich meebrengt. Maar het is niet anders’, meent Herman.

De munten blijven gewoon 2,50 euro kosten en om het publiek zo min mogelijk te duperen, kunnen zij de bestaande blauwe munten nog gewoon blijven inleveren. Maar dan moeten ze wel de échte munten van de valse kunnen onderscheiden. ‘De valse munten zijn glad en bij de echte munten zijn de letters in reliëf’, licht Albertus toe. Het is voor bezoekers van de Rodermarkt raadzaam om vooraf te controleren of zij in het bezit van échte of valse munten zijn. ‘Het barpersoneel zal de blauwe munten goed controleren. Wanneer het een valse munt is, krijg je er geen drinken voor’, verklaart Herman.

‘Uiteindelijk is iedereen de dupe van de valsmunterij geworden. Het heeft de horeca veel schade opgeleverd, ondanks dat we er snel bij waren’, vervolgt Herman. Wat heet snel. Op de zaterdagavond kwamen de valse munten in omloop en ’s nachts hadden ze bij de Jaarbeurs de eerste exemplaren in gespot. De volgende morgen was de organisatie er al van op de hoogte en zijn de eerste maatregelen getroffen. Desondanks blijft het een pijnlijk verhaal. ‘Het heeft de horeca veel schade opgeleverd. We zijn ons rotgeschrokken van het aantal munten dat in omloop was’, zegt Albertus. De valsmunterij zorgde ervoor dat de organisatie nu dus ieder jaar met een nieuwe munt zal komen. Een munt die ook alleen voor dat jaar geldig is. ‘Toch jammer’, concludeert Herman. ‘De Ronermark die meerdere jaren geldig was ideaal. Het is een belangrijke pijler onder de Ronermark om er voor te zorgen dat de consument waar voor zijn geld krijgt. Het doet verdriet dat wij nu ieder jaar een nieuwe munt moeten introduceren, maar het is niet anders.’ Pas op de eerste avond van de Rodermarkt, op de donderdag, zal men de nieuwe munt kunnen aanschouwen. ‘We nemen geen risico meer. Als men nu nog de munten wil namaken, is dat haast onmogelijk.’

Recyclen

De blauwe munten verdwijnen dus van het Rodermarkttoneel. Maar wat zal er mee gebeuren? ‘Die zullen worden gerecycled’, zegt Albertus. ‘De gemeente Noordenveld heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en daarom willen ook wij deze munten dus niet zomaar weggooien. Vandaar dat ze naar een speciaal bedrijf gaan. Wat ze er precies van zullen maken? Geen idee. Maar de munten komen goed terecht. En ja, ook de valse munten zullen worden hergebruikt.’