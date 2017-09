“Ieder meisje wil wel een prinses zijn”

Alfred Oosterman vereeuwigt ook dit jaar de missen op de gevoelige plaat

PEIZE – Rodermarkt is een tijd van tradities en daaronder valt ook de jaarlijkse Miss Noord verkiezing. Traditiegetrouw is dit op de vrijdagavond en zoals het hoort doen er ook dit jaar weer een aantal prachtige dames mee. Als immer wordt het een lastige keuze voor de jury en net als al zo’n tien jaren hiervoor zijn deze dames op de foto gezet door Alfred Oosterman. Koud door de selectierond heen, togen ze naar zijn ruime en professionele studio in Peize waar hij als eerste de kans kreeg met deze dames te werken. Een klus die hij graag op zich neemt: “als je er met elkaar de schouders onder zet, kun je een feest als Rodermarkt leuker maken.”

Alfred is een fotograaf die zijn werk met een groot stuk professionaliteit uitoefent. Daarnaast is het overduidelijk dat dit fotograferen ook zijn passie is. Hij spreekt over het op de foto zetten van mensen zoals ze zijn en het goed naar buiten laten komen van wat ze willen uitstralen. “Bijna iedereen kun je leuk fotograferen”, vindt hij en dat is een prettige instelling voor iemand die elk jaar de vooral jonge en meestal nog veelal onervaren Miss Noord-kandidates voor de lens krijgt. Hij vindt elk jaar weer een leuke klus: “De sfeer is altijd goed, de meiden hebben het leuk en gezellig samen. Er is nooit sprake van ellebogenwerk, ze gunnen het elkaar. En ik denk dat ze zelf ook wel weten wie er de grootste kanshebbers zijn.” Ook Alfred heeft zelf vaak wel een goed idee. Ook dit jaar was er wel iemand die eruit sprong. “Ik vind het prettig als iemand goed kan communiceren als Miss Noord. Iemand die zich bewust is van haar goede en minder goede kanten. Dat als ik fotograaf ze een houding kan aannemen, dat ze goed kan luisteren, maar daarnaast ook zelf inbreng heeft hoe ze op een leuke manier op de foto kan komen. Een leuke vlotte meid die zich ontspannen kan laten fotograferen.”

Invloed op wie het wordt, heeft Alfred niet meer. Na twee jaar juryvoorzitter te zijn geweest, vond hij het genoeg. “Ergens heb ik toch een beetje moeite ermee dat mensen puur op de buitenkant beoordeeld worden. We zoeken natuurlijk wel naar een totaalplaatje, maar het gaat natuurlijk bij Miss Noord wel vooral om het uiterlijk. Ik denk dat meisjes het tegenwoordig wel heel belangrijk vinden om mooi gevonden te worden. Ik zou bijna zeggen: welk meisje wil nou geen prinses zijn? Iedereen heeft waardering nodig en bij vrouwen wordt dat vaker dan bij mannen op het uiterlijk geprojecteerd.” De missverkiezing kan ook veel goeds brengen voor de deelneemsters: “Het is heel mooi dat vrouwen in een leeftijd dat ze bijna volwassen zijn handvaten krijgen om zichzelf beter te presenteren. Ze leren na te denken over hoe ze zichzelf laten zien. Als iemand zich mooi kan bewegen, dan heb je daar je hele leven wat aan.” Wat voor hem in de jury de doorslag gaf? “Ontspannen overkomen. Je mag best zenuwachtig zijn, maar niet zo erg dat het je blokkeert om jezelf nog te laten zien.” Talent spot hij regelmatig tussen de deelneemsters. “Eén van de winnaressen spotte ik nog bij de fietsenmaker”, vertelt Alfred lachend. “Zij doet nu reclame voor Batavus. Ze presenteert zichzelf ook echt heel goed.”

Wie wint, komt straks nog eenmaal terug voor de camera van Alfred. Ook hier gaat het weer om een traditie: Miss Noord verschijnt al jaren als Kerstengel voorop de Kerst-editie van de Krant. “Anders zie je Miss Noord eigenlijk niet weer en dat vind ik jammer”, aldus Alfred. Het is maar weer afwachten met wie hij dit jaar aan de slag gaat. “Ik moet het doen met wat het wordt”, lacht hij. “Maar dat geeft niet, ik kan mijn klanten ook niet kiezen. Wie ik werkelijk voor de camera krijg, is niet aan mij. Ik moet gewoon zorgen dat het mooi wordt.”