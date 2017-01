IJsclub Roden maakt zich geen illusies

RODEN – Er moet een wonder gebeuren wil de ijsbaan in Roden de komende dagen open gaan. Zo links en rechts begon het bij schaatsliefhebbers toch wat te kriebelen. ‘Pas als we nu nog drie nachten met een graad of negen vorst krijgen, zou ik eens gaan kijken of er iets mogelijk was. Maar heb je de weerberichten gezien? Morgen wordt het al weer vijf graden boven nul. Dus nee, ik verwacht geen ijspret de komende dagen’, zegt voorzitter Jan Slenema.

‘In Veenoord hebben ze nu 2,5 centimeter ijs. Bij ons ook. Verschil is de ondergrond: zij asfalt, wij dertig centimeter water. Als het ijs zeven centimeter is, kan de ijsbaan eventueel open. Dan ben je dus nog een nacht of drie behoorlijke vorst nodig en dat krijgen we hier niet. Ander probleem is wel de bovenlaag. Er ligt sneeuw. Mensen kunnen de schaatsen dus nog wel even in de kast houden. Hoe spijtig ook.’