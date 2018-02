IJsmeester Jan Slenema: ‘We hebben 7 centimeter nodig’

RODEN – Woensdagochtend 21 februari 9 uur. Omdat de schaatskoorts in Nederland toe neemt dankzij de nachtvorst, bellen we met ijsmeester Jan Slenema. Of er kans bestaat dat ook de ijsbaan in Roden binnenkort het toneel is voor idyllische schaatstaferelen willen we weten. Slenema is duidelijk: “op dit moment ligt er anderhalf tot twee centimeter ijs. Het gras groeit door het ijs heen. We hebben de waterpomp aangezet om extra water op het ijs te pompen. We hebben 7 centimeter nodig. Of dat lukt betwijfel ik. Het is overdag tussen de 4 a 5 graden boven nul, dan groeit het ijs niet. Bovendien heeft de zon behoorlijk wat kracht. We houden het nauwlettend in de gaten. Mocht de vorst strenger worden en aanhouden, kan het zijn dat we in het weekend of na het weekend toch open gaan. Vooralsnog lijkt het er niet op.”